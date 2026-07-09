Dos meses después de que concluyera la batalla legal derivada de Romper el círculo, Justin Baldoni y su esposa, Emily, decidieron hablar públicamente sobre el impacto que el proceso tuvo en sus vidas. En un video publicado en Instagram, la pareja compartió una reflexión sobre los dos años que enfrentaron bajo el escrutinio público y aseguró que hoy su prioridad es sanar junto a sus hijos.
Justin Baldoni y su esposa hablan por primera vez del pleito legal con Blake Lively
Justin Baldoni y su esposa hablan por primera vez del pleito legal con Blake Lively
Sin entrar en detalles sobre el litigio ni mencionar directamente a Blake Lively, el actor y director explicó que durante mucho tiempo optaron por guardar silencio para no alimentar la polémica mientras el caso seguía su curso en los tribunales. Ahora, con el conflicto resuelto, consideran que es momento de compartir cómo vivieron esa etapa.
En el video, Emily Baldoni confesó que el proceso la obligó a cuestionarse muchas cosas y reconoció que fue especialmente difícil ver cómo determinadas situaciones podían presentarse como una causa justa.
"Hemos tenido que entender por qué pasan estas cosas y por qué, a veces, se disfrazan de lucha por las mujeres", expresó, una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales.
Por su parte, Justin Baldoni aseguró que tanto él como su familia atravesaron un periodo marcado por el "dolor", el "trauma" y la sensación de "injusticia". Sin embargo, afirmó que la experiencia también fortaleció su fe y le permitió valorar aún más el apoyo de su comunidad y de las personas que permanecieron a su lado.
El actor también dejó abierta la posibilidad de hablar con mayor profundidad sobre lo ocurrido en el futuro. Por ahora, explicó, tanto él como su esposa prefieren enfocarse en la recuperación emocional y en retomar la normalidad después de uno de los episodios más mediáticos de sus carreras.
La demanda de Blake Lively y Justin Baldoni: el caso que sacudió a Hollywood
La controversia comenzó tras el estreno de Romper el círculo, la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni. A finales de 2024, Blake Lively presentó una demanda en la que acusó al director y actor de acoso sexual y represalias durante la producción de la película.
Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda multimillonaria por difamación y otros cargos. Tras meses de enfrentamientos judiciales, el conflicto terminó resolviéndose mediante un acuerdo alcanzado en mayo de 2026, antes de que el caso llegara a juicio.
Aunque la pareja evitó profundizar en los aspectos legales del caso, ambos coincidieron en que el proceso transformó su manera de ver la vida. Justin Baldoni agradeció el respaldo de quienes, dijo, esperaron a conocer los hechos antes de emitir un juicio, mientras que Emily aseguró que hoy su principal objetivo es seguir adelante y concentrarse en su familia.