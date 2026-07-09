Justin Baldoni y su esposa hablan por primera vez del pleito legal con Blake Lively

Sin entrar en detalles sobre el litigio ni mencionar directamente a Blake Lively, el actor y director explicó que durante mucho tiempo optaron por guardar silencio para no alimentar la polémica mientras el caso seguía su curso en los tribunales. Ahora, con el conflicto resuelto, consideran que es momento de compartir cómo vivieron esa etapa.

En el video, Emily Baldoni confesó que el proceso la obligó a cuestionarse muchas cosas y reconoció que fue especialmente difícil ver cómo determinadas situaciones podían presentarse como una causa justa.

"Hemos tenido que entender por qué pasan estas cosas y por qué, a veces, se disfrazan de lucha por las mujeres", expresó, una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Por su parte, Justin Baldoni aseguró que tanto él como su familia atravesaron un periodo marcado por el "dolor", el "trauma" y la sensación de "injusticia". Sin embargo, afirmó que la experiencia también fortaleció su fe y le permitió valorar aún más el apoyo de su comunidad y de las personas que permanecieron a su lado.

El actor también dejó abierta la posibilidad de hablar con mayor profundidad sobre lo ocurrido en el futuro. Por ahora, explicó, tanto él como su esposa prefieren enfocarse en la recuperación emocional y en retomar la normalidad después de uno de los episodios más mediáticos de sus carreras.