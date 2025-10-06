Verónica Castro procedió legalmente contra mujeres que la acusaron por presunto acoso

Verónica Castro evita hablar de temas polémicos

En otro momento de la entrevista, Verónica Castro se mostró incómoda cuando se le mencionó a Yolanda Andrade, con quien ha tenido diferencias públicas luego de que la conductora de Montse & Joe revelara que presuntamente sostuvo un romance con la actriz.

Verónica Castro (Instagram)

“Hay gente como ella que siempre está necia en lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, siempre lo mismo”, respondió: “Es que ella es una persona negativa, mira, vele la cara. Es una persona negativa. Yo sobre si le molestan estos comentarios señaló: No, claro que no, hombre, que me va a doler, ¿estoy loca?”, aseguró.

Por otra parte, la actriz también fue consultada sobre la futura boda de Cristian Castro con Mariela Sánchez, sin embargo, la actriz se negó a hablar de la relación de su hijo.

Cristian Castro y Verónica Castro. (Instagram/cristiancastro)

“No, yo no puedo decir eso, mi hijo tiene que decidir todo. Yo decidí no casarme y él a lo mejor decide casarse otra vez, no sé.” Y con humor agregó: “Mira, a los hombres nunca se les va a quitar las ganas. Lo coquetos”.

Finalmente, al ser captada usando oxígeno, Verónica explicó que se trata de una necesidad médica: “Ah, pues necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”.