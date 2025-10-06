Verónica Castro procedió legalmente contra mujeres que la acusaron por presunto acoso

Verónica Castro habló por primera vez sobre las acusaciones que enfrentó en 2022, cuando fue señalada por presunto acoso sexual a una joven panameña y fan suya, con quien aparentemente sostuvo comunicación durante la pandemia del Coronavirus.
La actriz fue abordada por un grupo de reporteros a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde confirmó que sí procedió legalmente tras las acusaciones que recibió.
Verónica Castro se pronuncia sobre las denuncias de acoso en su contra
Verónica Castro procedió legalmente por el daño moral y la violencia digital que sufrió tras hacerse públicas supuestas conversaciones como prueba del acercamiento de la actriz con varias mujeres menores de edad.
"Pues sí, se procedió, se habló con todas ellas y se aclaró la estupidez que dijeron". También se le preguntó si consideraba denunciar a los padres de sus seguidoras, a lo que respondió: “Los padres también hablaron. Todos hablaron”.
La actriz explicó que sí hubo una acusación formal: “Ya fue la denuncia armada por mí, y ellos denunciaron y hablaron y dijeron que era totalmente mentira". Ante la insistencia de los reporteros sobre si esto ocurrió ante instancias oficiales, la actriz confirmó: “Ante las autoridades”.
La artista lamentó que existan personas que intenten dañar su imagen: “Yo creo que no tienen nada que hacer los que hablan mal. Esa es la verdad. No tienen nada que hacer y pues algo tienen que decir". Cuando se le insistió sobre si le molestaban estos señalamientos, respondió con serenidad: “No, ya no. Ya pasó, ya fue”.
Verónica Castro evita hablar de temas polémicos
En otro momento de la entrevista, Verónica Castro se mostró incómoda cuando se le mencionó a Yolanda Andrade, con quien ha tenido diferencias públicas luego de que la conductora de Montse & Joe revelara que presuntamente sostuvo un romance con la actriz.
“Hay gente como ella que siempre está necia en lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, siempre lo mismo”, respondió: “Es que ella es una persona negativa, mira, vele la cara. Es una persona negativa. Yo sobre si le molestan estos comentarios señaló: No, claro que no, hombre, que me va a doler, ¿estoy loca?”, aseguró.
Por otra parte, la actriz también fue consultada sobre la futura boda de Cristian Castro con Mariela Sánchez, sin embargo, la actriz se negó a hablar de la relación de su hijo.
“No, yo no puedo decir eso, mi hijo tiene que decidir todo. Yo decidí no casarme y él a lo mejor decide casarse otra vez, no sé.” Y con humor agregó: “Mira, a los hombres nunca se les va a quitar las ganas. Lo coquetos”.
Finalmente, al ser captada usando oxígeno, Verónica explicó que se trata de una necesidad médica: “Ah, pues necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”.