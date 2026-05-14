Verónica Castro está molesta con Cristian por fingir una relación con Victoria Kühne: "También a mí me vio la cara"

AVerónica Castro no le hicieron nada de gracia las noticias más recientes sobre la la vida sentimental de su hijo, Cristian Castro, luego de que el intérprete sorprendiera al negar un romance con la empresaria regiomontana Victoria Kühne.
Hace apenas unos días, todo apuntaba a que el cantante atravesaba por un buen momento personal, situación que incluso habría alegrado a la actriz.
Sin embargo, el intérprete de “Azul” desmintió públicamente tener una relación sentimental y aclaró que entre ambos únicamente existe una amistad.
Publicidad
Verónica Castro enfrenta a Cristian tras negar romance con Victoria Kühne
Las declaraciones deCristian Castro no pasaron desapercibidas y tomaron por sorpresa tanto a sus seguidores como a la propia Verónica Castro, quien aparentemente ya veía con buenos ojos la cercanía entre su hijo y la empresaria.
Fue por eso que la actriz reaccionó molesta y aseguró que también fue engañada por el cantante.
"Nos dijo mentiras a ustedes y a mí", expresó Verónica durante una llamada telefónica con el programa Ventaneando.
"También a mí me vio la cara, porque les vio la cara a todos. Yo siempre se los dije 'tengan cuidado porque dice mentiras'. Y no me creyeron. Y ahora me las dijo también a mí, entonces no se vale", subrayó la actri.
Verónica aseguró que como todos, pensó que entre su hijo y Victoria tenían un noviazgo: "Sí dijo que era el novio. Yo lo vi en el Instagram, que picó ahí el aparato para decir que eran novios".
Incluso, opinó sobre lo que pudo haber pasado en la relación: "Yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás. Lo vi y lo sentí", explicó. Y agregó: "Yo te voy a decir que aquel es tonto pero no tanto. Bueno, yo creo que sí es tonto", comentó.
Además,reconoció el éxito profesional de Kühne en la industria musical: “Fíjate, esta mujer tiene lo que quiere. Abre la boca y tiene lo que se le da la gana. Es la única mujer que tiene dos Grammys americanos. Imagínate tú como productora. No, esto es increíble”.
Verónica Castro lamentó el daño que esta situación le provocó en su amistad con la familia de Victoria.
“Claro. O sea, me muero de la pena hablar con su madre y decirle: ‘Perdona al estúpido de mi hijo’. Obviamente voy a hablar con Vicky para que ella me cuente un poquito más, porque me imagino que han tenido alguna conversación. Pero yo les estoy contando la verdad, y la verdad que me duele mucho porque me tumba una amistad que yo quería de toda la vida”, aseguró.
Finalmente reconoció que estas actitudes de Cristian han desgastado su relación.
“Mira, en todas las entrevistas dice que me quiere mucho, que guara guara, que quiere vivir conmigo. Entonces imagínate, si en cosas tan sencillas está mintiendo o está bromeando. ¿Yo cuándo me voy a volver a ir a vivir con él? No, ni loca”, dijo.
Publicidad
Verónica Castro le reclama a Cristian por el Día de las Madres
Luego de negar públicamente su supuesto romance con Victoria Kühne, Cristian Castroconfesó que la relación y la comunicación con su mamá, Verónica Castro, se han vuelto más complicadas con el paso del tiempo.
Aun así, aseguró que sí celebró a la actriz durante el pasado 10 de mayo y que incluso le envió flores por el Día de las Madres.
Sin embargo, para Verónica el gesto no fue suficiente. La conductora y actriz admitió sentirse molesta porque su hijo no se comunicó directamente con ella para felicitarla personalmente en una fecha tan especial
“No me ha hablado por teléfono, no me habló el Día de las Madres, me mandó unas florecitas…”, expresó la actriz con evidente molestia.
"Estoy muy enojada. Imagínate, yo también quedo mal porque la prensa también me está preguntando a mí un montón de cosas".
Refiriéndose a la relación de Cristian, añadió: "Yo también voy y lo digo en esta presentación y estaba toda la prensa ahí. Aquel dice por todos lados, quiero a mi mamá cerca y yo '¡ay, es un hijo divino!, no sé qué, no sé cuánto', y a la hora de la hora no tenemos contacto".
La actriz aseguró que gran parte de los conflictos se deben a que nunca ha dejado de corregir a su hijo y señalarle sus errores, incluso cuando eso ha provocado tensiones en su relación familiar.
"Creo que hay distanciamiento porque yo lo regaño. Alguien tiene que decirle las cosas de frente, las que están bien y las que están mal. Y esa soy yo", expresó.
"Siempre se las tengo que decir porque soy su mamá. Y nadie le va a le va a decir, 'oye, aquí estás mal, dijiste esto, estabas bien, estabas mal, di esto, haz esto'. Entonces yo le hablo crudamente, yo soy muy cruda y digo las verdades de frente", concluyó.