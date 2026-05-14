Verónica Castro está molesta con Cristian por fingir una relación con Victoria Kühne: "También a mí me vio la cara"

Verónica Castro enfrenta a Cristian tras negar romance con Victoria Kühne

Las declaraciones de Cristian Castro no pasaron desapercibidas y tomaron por sorpresa tanto a sus seguidores como a la propia Verónica Castro, quien aparentemente ya veía con buenos ojos la cercanía entre su hijo y la empresaria.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

Fue por eso que la actriz reaccionó molesta y aseguró que también fue engañada por el cantante.

"Nos dijo mentiras a ustedes y a mí", expresó Verónica durante una llamada telefónica con el programa Ventaneando.

"También a mí me vio la cara, porque les vio la cara a todos. Yo siempre se los dije 'tengan cuidado porque dice mentiras'. Y no me creyeron. Y ahora me las dijo también a mí, entonces no se vale", subrayó la actri.

Verónica aseguró que como todos, pensó que entre su hijo y Victoria tenían un noviazgo: "Sí dijo que era el novio. Yo lo vi en el Instagram, que picó ahí el aparato para decir que eran novios".

Cristian y Verónica Castro (Instagram/vrocastroficial)

Incluso, opinó sobre lo que pudo haber pasado en la relación: "Yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás. Lo vi y lo sentí", explicó. Y agregó: "Yo te voy a decir que aquel es tonto pero no tanto. Bueno, yo creo que sí es tonto", comentó.

Además,reconoció el éxito profesional de Kühne en la industria musical: “Fíjate, esta mujer tiene lo que quiere. Abre la boca y tiene lo que se le da la gana. Es la única mujer que tiene dos Grammys americanos. Imagínate tú como productora. No, esto es increíble”.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

Verónica Castro lamentó el daño que esta situación le provocó en su amistad con la familia de Victoria.

“Claro. O sea, me muero de la pena hablar con su madre y decirle: ‘Perdona al estúpido de mi hijo’. Obviamente voy a hablar con Vicky para que ella me cuente un poquito más, porque me imagino que han tenido alguna conversación. Pero yo les estoy contando la verdad, y la verdad que me duele mucho porque me tumba una amistad que yo quería de toda la vida”, aseguró.

Finalmente reconoció que estas actitudes de Cristian han desgastado su relación.

“Mira, en todas las entrevistas dice que me quiere mucho, que guara guara, que quiere vivir conmigo. Entonces imagínate, si en cosas tan sencillas está mintiendo o está bromeando. ¿Yo cuándo me voy a volver a ir a vivir con él? No, ni loca”, dijo.