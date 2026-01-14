Resurge testimonio de Verónica Castro sobre acoso de Julio Iglesias en medio de nuevas acusaciones

Resurge el testimonio de Verónica Castro sobre presunto acoso de Julio Iglesias en medio de nuevas acusaciones de agresión sexual

Los recuerdos de Castro surgieron este martes 13 de enero en el programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, luego de que se dieran a conocer acusaciones de agresión sexual dirigidas contra Iglesias por parte de dos exempleadas.

Durante una entrevista realizada en diciembre de 2022, la actriz mexicana relató que en una entrega de premios, mientras ambos coincidían entre varios artistas, el intérprete de “Me olvidé de vivir” le agarró un glúteo sin su permiso, lo que provocó su rechazo inmediato.



“De repente siento que alguien me agarra la pompa… y era Julio”, narró Castro, quien respondió con un golpe y confrontó a Iglesias por su conducta, a lo que él respondió que lo había hecho en público porque ella no le permitía hacerlo en privado.

En un segundo episodio, durante una entrevista en México, Castro señaló que Iglesias la besó en los labios sin su autorización ante cámaras, justificando su acción con una frase similar al incidente anterior.

