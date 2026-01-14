Resurge testimonio de Verónica Castro sobre acoso de Julio Iglesias en medio de nuevas acusaciones

El nombre de Julio Iglesias vuelve a ocupar titulares tras la reciente reactivación de un testimonio público de la actriz Verónica Castro, quien relató dos episodios incómodos con el cantante español en los que asegura haber sido tocada y besada sin su consentimiento.
Resurge el testimonio de Verónica Castro sobre presunto acoso de Julio Iglesias en medio de nuevas acusaciones de agresión sexual
Los recuerdos de Castro surgieron este martes 13 de enero en el programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, luego de que se dieran a conocer acusaciones de agresión sexual dirigidas contra Iglesias por parte de dos exempleadas.
Durante una entrevista realizada en diciembre de 2022, la actriz mexicana relató que en una entrega de premios, mientras ambos coincidían entre varios artistas, el intérprete de “Me olvidé de vivir” le agarró un glúteo sin su permiso, lo que provocó su rechazo inmediato.
“De repente siento que alguien me agarra la pompa… y era Julio”, narró Castro, quien respondió con un golpe y confrontó a Iglesias por su conducta, a lo que él respondió que lo había hecho en público porque ella no le permitía hacerlo en privado.
En un segundo episodio, durante una entrevista en México, Castro señaló que Iglesias la besó en los labios sin su autorización ante cámaras, justificando su acción con una frase similar al incidente anterior.
Las acusaciones contra Julio Iglesias
Las autoridades españolas investigan una denuncia formal contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual, acoso y trata de personas, presentada el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por dos exempleadas que trabajaron en sus residencias del Caribe en 2021.
Las denunciantes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, relatan que fueron sometidas a comportamientos no consentidos, tocamientos, restricciones de libertad y humillaciones físicas y verbales mientras laboraban para el artista en sus propiedades en República Dominicana y las Bahamas. La investigación surgió tras un trabajo periodístico conjunto publicado por elDiario.es y Univision Noticias que recoge testimonios y documentos que, según las acusantes, respaldan sus relatos.
Los testimonios de las extrabajadoras describen un ambiente laboral opresivo marcado por el control constante, intimidación y episodios de violencia, incluyendo acusaciones de penetraciones y agresiones físicas en al menos uno de los casos, así como tocamientos y besos forzados sin consentimiento en otros.
Además de las acusaciones de agresión sexual, la denuncia menciona posibles violaciones de derechos laborales y condiciones que podrían constituir trata de personas, como jornadas excesivas sin descanso adecuado. El caso ha provocado reacciones políticas y sociales en España, con llamados a retirar al cantante distinciones públicas y debates sobre responsabilidad ética y legal, mientras Iglesias no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones.