Cristian Castro rompe el silencio sobre presunto maltrato a Verónica Castro: 'Fueron jaloneos, pero nunca golpes'

El cantante Cristian Castrohabló por primera vez sobre las acusaciones que se han hecho en su contra sobre supuestas agresiones físicas contra su mamá, la actriz Verónica Castro.
De acuerdo al periodista argentino Maximiliano Lumbia, los “graves problemas” que sufre la artista en la columna vertebral no se originaron por el accidente con un elefante durante su participación en Big Brother VIP, como ella lo ha dicho, sino a supuestos golpes de su hijo.
Cristian Castro aclara supuestas agresiones a Verónica Castro
En entrevista con el programa argentino Intrusos, Cristian Castro fue cuestionado sobre los presuntas agresiones contra su mamá. El cantante reconoció haber tenido "fricciones" con ella en el pasado, sin embargo, aclaró el tipo de agresiones.
"No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Bueno... no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que hace mucho tiempo, sí, fue hace mucho tiempo... La situación que vivimos juntos fue difícil", aseguró.
El hijo de Verónica Castro detalló que tipo de agresiones hubo entre él y su mamá: "Fue de empujones, estábamos jóvenes y, bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca nunca para nada golpes", aclaró.
Cristian Castro asegura que jamás golpearía a su mamá
Cristian Castro, quien ha sido señalado de haber agredido físicamente a Verónica Castro en el pasado, recalcó que “nunca en la vida" golpearía a su mamá.
"Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto", declaró. El cantante también destacó la importancia que la actriz tiene en su vida y el vínculo especial que los une: "Mi mamá representa algo muy grande y yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro. O sea, yo soy suyo y ella es mía".
Desde hace poco más de un año, la salud de Verónica Castro ha generado preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que había sido hospitalizada de emergencia. Con el fin de acabar con especulaciones, la actriz recurrió a sus redes sociales para dirigirse personalmente a sus fans y agradecer por su preocupación y apoyo. Informó que se recuperaba de una cirugía en el hombro.
"Buenas noches me operaron de mi hombro estoy muy bien. Voy a tratar de ver el final, las quiero con todo mi corazón".
En otro mensaje, la intérprete tranquilizó a sus seguidores respecto a su salud al comentar que se encuentra bien a pesar del dolor que implicaba su recuperación, además, expresó su gratitud por las oraciones, la preocupación mostrada y las preguntas recibidas acerca de su estado de salud.