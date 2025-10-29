Cristian Castro rompe el silencio sobre presunto maltrato a Verónica Castro: 'Fueron jaloneos, pero nunca golpes'

Cristian Castro asegura que jamás golpearía a su mamá

Cristian Castro , quien ha sido señalado de haber agredido físicamente a Verónica Castro en el pasado, recalcó que “nunca en la vida" golpearía a su mamá.

Cristian Castro y Verónica Castro (Instagram)

"Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto", declaró. El cantante también destacó la importancia que la actriz tiene en su vida y el vínculo especial que los une: "Mi mamá representa algo muy grande y yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro. O sea, yo soy suyo y ella es mía".

Desde hace poco más de un año, la salud de Verónica Castro ha generado preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que había sido hospitalizada de emergencia. Con el fin de acabar con especulaciones, la actriz recurrió a sus redes sociales para dirigirse personalmente a sus fans y agradecer por su preocupación y apoyo. Informó que se recuperaba de una cirugía en el hombro.

Verónica Castro (Getty Images)

"Buenas noches me operaron de mi hombro estoy muy bien. Voy a tratar de ver el final, las quiero con todo mi corazón".

En otro mensaje, la intérprete tranquilizó a sus seguidores respecto a su salud al comentar que se encuentra bien a pesar del dolor que implicaba su recuperación, además, expresó su gratitud por las oraciones, la preocupación mostrada y las preguntas recibidas acerca de su estado de salud.