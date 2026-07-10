Fátima Bosch responde a rumores sobre Jude Bellingham y revela sus planes tras concluir su reinado como Miss Universo

Durante un encuentro con medios de comunicación, Fátima habló sobre el cierre de su etapa como reina de belleza y respondió con humor cuando le preguntaron qué ocurrirá después de entregar la corona.

Fátima Bosch responde a rumores sobre el futbolista inglés Jude Bellingham (Instagram)

"¿Qué van a hacer cuando entregue la corona? ¡Me van a extrañar!", comentó entre risas.

La filantropía será la prioridad de Fátima Bosch tras concluir su reinado como Miss Universo

Al explicar cuáles son sus planes a futuro, Fátima Bosch señaló que aprovechará el tiempo que dejarán libres sus compromisos como Miss Universo para involucrarse de lleno en proyectos sociales.

"Ya superdedicada a la filantropía, que es lo que me gusta. Entonces ya voy a tener más tiempo libre para dedicarme a eso", expresó.

Fátima Bosch se dedicará a las causas sociales tras concluir su reinado (Instagram)

La modelo no ofreció detalles sobre las iniciativas específicas en las que participará, aunque dejó claro que esa será la principal actividad de la siguiente etapa de su carrera.