Fátima Bosch responde a rumores sobre Jude Bellingham y revela sus planes tras concluir su reinado como Miss Universo

Fátima Bosch adelantó cuáles serán sus prioridades una vez que concluya su reinado y entregue el título de Miss Universo.
La modelo aseguró que dedicará más tiempo a la filantropía, una actividad que definió como una de sus principales motivaciones; además de reaccionar al “shippeo”, la posibilidad de que se dé un romance con el futbolista inglés, Jude Bellingham.
Publicidad
Durante un encuentro con medios de comunicación, Fátima habló sobre el cierre de su etapa como reina de belleza y respondió con humor cuando le preguntaron qué ocurrirá después de entregar la corona.
"¿Qué van a hacer cuando entregue la corona? ¡Me van a extrañar!", comentó entre risas.
La filantropía será la prioridad de Fátima Bosch tras concluir su reinado como Miss Universo
Al explicar cuáles son sus planes a futuro, Fátima Bosch señaló que aprovechará el tiempo que dejarán libres sus compromisos como Miss Universo para involucrarse de lleno en proyectos sociales.
"Ya superdedicada a la filantropía, que es lo que me gusta. Entonces ya voy a tener más tiempo libre para dedicarme a eso", expresó.
La modelo no ofreció detalles sobre las iniciativas específicas en las que participará, aunque dejó claro que esa será la principal actividad de la siguiente etapa de su carrera.
Publicidad
Fátima Bosch responde a los rumores que la relacionan con Jude Bellingham
Otro de los temas abordados por Fátima Bosch fue el interés que han generado en redes sociales las publicaciones de usuarios que la relacionan sentimentalmente con el futbolista inglés Jude Bellingham.
Lejos de alimentar las especulaciones, Fátima tomó los comentarios con humor y explicó que, para ella, la personalidad pesa más que la apariencia física.
"He visto un montón en Instagram que me han shippeado con él. Juega superbien futbol, pero lo tendría que conocer porque lo más importante, esté guapo o no, es que sea buena persona", afirmó la tabasqueña.
¿A quién apoya Fátima Bosch en la recta final del Mundial 2026?
En medio de la Copa Mundial 2026, Fátima Bosch también reveló a qué selección apoyará tras la eliminación de México.
La Miss Universo señaló que le gustaría ver campeón a Noruega y comentó que percibe un respaldo importante de los aficionados mexicanos hacia ese equipo.
También mencionó a Francia como otra de las selecciones que considera candidata al título.
Sobre las versiones de algunos aficionados que sugieren que Argentina volverá a conquistar el campeonato, rechazó la idea de que el torneo esté definido de antemano.
"No creo que esté arreglado, pero ya ganaron ellos el pasado, ¿no?", respondió.
Publicidad
Fátima Bosch evita entrar en polémicas ajenas
Durante la conversación con los medios, Fátima Bosch también fue cuestionada sobre la polémica generada por los comentarios de Pedro Sola relacionados con las mascotas.
Sin embargo, la Miss Universo mexicana aseguró que no estaba al tanto porque no ha seguido las redes sociales en los últimos días.
Asimismo, evitó responder a las recientes declaraciones de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, quien llamó la atención al pronunciar la frase "No más Fátima" durante un evento de belleza.
Sin darle mayor importancia al tema, la modelo concluyó con una respuesta breve: "La verdad, nada. Yo me la paso muy bien".