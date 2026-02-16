Fátima Bosch revela la razón por la que se desvaneció en pleno desfile en Ecuador

Este domingo 15 de febrero, durante la celebración del tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, Fátima Bosch sufrió un desmayo mientras se encontraba sobre un carruaje como parte del evento.
Las imágenes del momento en el que Miss Universo 2025 se desvanece se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores y el público, quienes cuestionaron de inmediato su estado de salud.
Publicidad
Fátima Bosch se desvanece durante el desfile
Fátima Bosch asistía al desfile como invitada especial y formaba parte de una de las carrozas principales. Su presencia fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes la ovacionaron y mostraron su admiración a lo largo del recorrido.
Sin embargo, mientras saludaba al público, la modelo comenzó a sentirse mal y sufrió un desvanecimiento. En los videos compartidos en redes sociales se observa el momento en el que Bosch cae sobre sus rodillas mientras se sostiene del barandal de la carroza temática.
Aunque no perdió el conocimiento completamente, se le vio llevándose la mano al pecho y con dificultad para respirar. De inmediato, miembros de su equipo se acercaron para auxiliarla y asegurarse de que se encontrara bien.
Tras permanecer algunos minutos siendo atendida, la modelo decidió continuar con su participación en el desfile, lo que tranquilizó a parte del público presente.
Publicidad
¿Qué le pasó a Fátima Bosch?
En redes sociales comenzaron a circular diversas especulaciones inmediatamente después de lo ocurrido. Una de las teorías más mencionadas apuntaba a la altitud de Ambato, ubicada a aproximadamente 2,577 metros sobre el nivel del mar, un factor que puede provocar mareos, falta de aire o descompensaciones en personas que no están acostumbradas a ese entorno.
Sin embargo, en las últimas horas la modelo publicó una historia en redes sociales para tranquilizar las preocupaciones de sus seguidores. Comenzó agradeciendo las muestras de cariño tras el suceso y explica que el desvanecimiento fue resultado del agotamiento físico. Continuó diciendo que actualmente está bien y seguirá asistiendo a las actividades que ya tenía programadas.
Este comentario ha calmado la inquietud de los seguidores y los asistentes del evento que observaron el suceso. Por ahora Fátima continúa con su agenda de eventos con normalidad.