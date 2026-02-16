Fátima Bosch revela la razón por la que se desvaneció en pleno desfile en Ecuador

Fátima Bosch se desvanece durante el desfile

Fátima Bosch asistía al desfile como invitada especial y formaba parte de una de las carrozas principales. Su presencia fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes la ovacionaron y mostraron su admiración a lo largo del recorrido.

Sin embargo, mientras saludaba al público, la modelo comenzó a sentirse mal y sufrió un desvanecimiento. En los videos compartidos en redes sociales se observa el momento en el que Bosch cae sobre sus rodillas mientras se sostiene del barandal de la carroza temática.

Aunque no perdió el conocimiento completamente, se le vio llevándose la mano al pecho y con dificultad para respirar. De inmediato, miembros de su equipo se acercaron para auxiliarla y asegurarse de que se encontrara bien.

Fátima Bosch. (Instagram/@fatimaboschfdz)

Tras permanecer algunos minutos siendo atendida, la modelo decidió continuar con su participación en el desfile, lo que tranquilizó a parte del público presente.