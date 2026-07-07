TV Azteca entra en concurso mercantil: qué significa para la empresa de Ricardo Salinas Pliego y por qué llegó a esto

TV Azteca inicia su reorganización de pasivos para evitar la quiebra

En un comunicado, TV Azteca afirmó que el proceso permitirá "avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos" y fortalecer su estructura financiera sin interrumpir sus operaciones.

Lejos de significar el cierre inmediato de la televisora, el concurso mercantil abre un periodo de conciliación durante el cual la empresa intentará alcanzar acuerdos con sus acreedores bajo la supervisión de un conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

Si las negociaciones prosperan, la compañía podrá reestructurar sus deudas y continuar operando. Si fracasan, el procedimiento podría avanzar hacia una eventual quiebra.

El origen de esta situación se encuentra en una combinación de factores financieros acumulados durante varios años.

Ricardo Salinas Pliego (Iván Stephens)

La empresa enfrenta una disputa con tenedores de bonos en Estados Unidos por obligaciones superiores a los 580 millones de dólares, además de un incremento considerable de sus pasivos.

Documentos judiciales reportados por diversos medios señalan que TV Azteca registró cerca de 23 mil 345 millones de pesos en deudas distribuidas entre casi dos mil obligaciones financieras.