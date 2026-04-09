Fátima Bosch enfrenta las críticas de Lupita Jones

Fátima Boschrespondió a las declaraciones de Lupita Jones, quien la criticó recientemente luego de que la actual Miss Universe recomendara a jóvenes no participar en concursos de belleza durante un foro sobre mujeres en El Salvador.
Sus comentarios generaron polémica y provocaron la reacción de la ex reina de belleza, quien salió en defensa del certamen y de su propio legado dentro de la competencia: “Mijita, antes de ti hay un legado”, declaró la originaria de Mexicali durante su participación en el programa La Mesa Caliente de Telemundo.
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Fátima Bosch se defiende tras críticas y envía mensaje a Lupita Jones
Luego de la controversia que generaron sus declaraciones, Fátima Bosch salió a aclarar lo que realmente quiso decir y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que en ningún momento intentó restarle valor a los concursos ni a quienes han formado parte de ellos. Al contrario, dejó claro que respeta el camino y el esfuerzo de las participantes.
"Acepto la crítica desde la humildad porque yo creo que como seres humanos siempre hay áreas en las que podemos mejorar, pero también tienes que saber cuando la crítica es verdad o no", aseguró Bosch. "Entonces no puedes tomar la opinión de los demás y hacerla tuya porque hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, siempre van a haber opiniones acerca de tu persona", agregó.
En medio de la polémica, Fátima se refirió directamente a Lupita Jones y dejó clara su postura, destacando el respeto y la admiración que siente por la ex Miss Universo, a quien reconoció como una figura clave en la historia de los certámenes de belleza en México.
"Esa señora, le digo señora porque es mayor y mis papás me enseñaron a respetar. Ella a mí se me hace guapísima, fue nuestra primera Miss Universo México, yo no creo que ella se preste a estar teniendo envidias ni nada de eso, siempre todo mi respeto y cariño para ella", indicó la reina de belleza tabasqueña.
Sobre la posibilidad de realizar una sesión de fotos junto a las otras tres mexicanas que han ganado la corona de Miss Universo, Fátima Bosch aseguró que es algo que le haría mucha ilusión. “A mí la verdad me encantaría que en algún momento se pueda dar”, expresó.
"Mi respeto para las tres y mi admiración son unas grandes mujeres, por algo trajeron la corona para México y yo creo que como mexicanos siempre hay que respetar lo que alguien ya construyó antes que tú. Lo que yo logré ahorita ellas ya lo habían logrado desde antes. Lo único que tengo hacia ellas es respeto", concluyó.
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Lupita Jones defiende su legado de Miss Universo
Tras la controversia que generaron las declaraciones de Fátima Bosch sobre que no recomendaba a otras mujeres participar en certámenes de belleza, Lupita Jonesle respondió y defendió el trabajo que han realizado las ganadoras del certamen a lo largo de los años.
Durante su participación en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo, la mexicana recordó que decenas de reinas han contribuido a construir el prestigio del título: “No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores miss universos hemos hecho con este título”, comentó.
Jones también dejó claro que el legado no es de una sola persona, sino de muchas generaciones: “Somos muchas otras, 70 y tantas Miss Universos antes de ella que hemos dejado también un legado”.
Además, cuestionó la forma en que Bosch se ha referido al concurso: “En la forma en cómo se expresa, de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, habemos muchas que hemos trabajado por ese título y le hemos dado un gran renombre”, dijo.
La ex reina de belleza también defendió los certámenes como una plataforma que ha servido para impulsar causas sociales y proyectos personales. Finalmente, reiteró su postura: “No se te olvide que antes de ti, habemos muchas que también hemos dejado un legado importante”, recalcó.