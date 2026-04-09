Fátima Bosch enfrenta las críticas de Lupita Jones

Fátima Bosch se defiende tras críticas y envía mensaje a Lupita Jones

Luego de la controversia que generaron sus declaraciones, Fátima Bosch salió a aclarar lo que realmente quiso decir y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que en ningún momento intentó restarle valor a los concursos ni a quienes han formado parte de ellos. Al contrario, dejó claro que respeta el camino y el esfuerzo de las participantes.

Fátima Bosch (Instagram)

"Acepto la crítica desde la humildad porque yo creo que como seres humanos siempre hay áreas en las que podemos mejorar, pero también tienes que saber cuando la crítica es verdad o no", aseguró Bosch. "Entonces no puedes tomar la opinión de los demás y hacerla tuya porque hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, siempre van a haber opiniones acerca de tu persona", agregó.

En medio de la polémica, Fátima se refirió directamente a Lupita Jones y dejó clara su postura, destacando el respeto y la admiración que siente por la ex Miss Universo, a quien reconoció como una figura clave en la historia de los certámenes de belleza en México.

"Esa señora, le digo señora porque es mayor y mis papás me enseñaron a respetar. Ella a mí se me hace guapísima, fue nuestra primera Miss Universo México, yo no creo que ella se preste a estar teniendo envidias ni nada de eso, siempre todo mi respeto y cariño para ella", indicó la reina de belleza tabasqueña.



Sobre la posibilidad de realizar una sesión de fotos junto a las otras tres mexicanas que han ganado la corona de Miss Universo, Fátima Bosch aseguró que es algo que le haría mucha ilusión. “A mí la verdad me encantaría que en algún momento se pueda dar”, expresó.

"Mi respeto para las tres y mi admiración son unas grandes mujeres, por algo trajeron la corona para México y yo creo que como mexicanos siempre hay que respetar lo que alguien ya construyó antes que tú. Lo que yo logré ahorita ellas ya lo habían logrado desde antes. Lo único que tengo hacia ellas es respeto", concluyó.