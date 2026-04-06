Fátima Bosch frena rumores de romance con el hijo de Luis Miguel: “Es un bebé”

Fátima Bosch frena rumores de romance con el hijo de Luis Miguel

La polémica estalló en redes sociales y rápidamente escaló, pero recientemente, Fátima Bosch fue cuestionada sobre un supuesto romance con Miguel Gallego Arámbula y no dudó en desmentirlo con humor.

Abordada por medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Miss Universo 2025 reaccionó sin rodeos a los rumores que la emparejaban con el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula.



“Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente. Él es un bebé, no sé cuántos años tenga, es una criatura. Yo tengo 25 años (…) nunca me han gustado ni siquiera de mi edad”.

Además, aclaró que las imágenes que circularon no son reales: “Es una edición, yo creo que con inteligencia artificial, pero no, cómo creen, nada de eso es real (…) No lo conozco, no he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad porque si no quiere compartir cosas, hay que respetarlo, a él y a su mamá”.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. (Quién)

Eso sí, entre risas también reconoció el atractivo del joven: “Claro, su mamá es guapísima, la heredó totalmente; Aracely es una muñeca (…) Está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad. No inventen, por favor”.

