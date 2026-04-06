Fátima Bosch, Miss Universo 2025, desmintió cualquier romance con Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de 19 años de Luis Miguel y Aracely Arámbula, cuya identidad y rostro se revelaron públicamente por primera vez en marzo de 2026 tras casi dos décadas de total privacidad.
Fátima Bosch frena rumores de romance con el hijo de Luis Miguel: “Es un bebé”
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, desmintió cualquier romance con Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de 19 años de Luis Miguel y Aracely Arámbula, cuya identidad y rostro se revelaron públicamente por primera vez en marzo de 2026 tras casi dos décadas de total privacidad.
Fátima Bosch frena rumores de romance con el hijo de Luis Miguel
La polémica estalló en redes sociales y rápidamente escaló, pero recientemente, Fátima Bosch fue cuestionada sobre un supuesto romance con Miguel Gallego Arámbula y no dudó en desmentirlo con humor.
Abordada por medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Miss Universo 2025 reaccionó sin rodeos a los rumores que la emparejaban con el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula.
▶Fátima Bosch responde a Lupita Jones y desmiente romance con hijo de Luis Miguel #TelediarioVespertino con @luiscarlosortiz @ady_cabriales
y @Erik_Reportero ⭐ pic.twitter.com/dWvJZRCNaE
— @telediariomty (@telediariomty) April 6, 2026
“Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente. Él es un bebé, no sé cuántos años tenga, es una criatura. Yo tengo 25 años (…) nunca me han gustado ni siquiera de mi edad”.
Además, aclaró que las imágenes que circularon no son reales: “Es una edición, yo creo que con inteligencia artificial, pero no, cómo creen, nada de eso es real (…) No lo conozco, no he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad porque si no quiere compartir cosas, hay que respetarlo, a él y a su mamá”.
Eso sí, entre risas también reconoció el atractivo del joven: “Claro, su mamá es guapísima, la heredó totalmente; Aracely es una muñeca (…) Está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad. No inventen, por favor”.
El origen del rumor de un romance entre Fátima Bosch y el hijo de Luis Miguel
Todo comenzó a finales de marzo de 2026, cuando Bosch publicó un video en TikTok con la canción La media vuelta de fondo, acompañado de la frase: “Me dijo: eres solo mía. Negativo ciudadano, el Artículo 1 de la Constitución prohíbe la esclavitud”.
Un comentario, supuestamente de Miguel Gallego, con un emoji de conejo rodeado de corazones fue suficiente para detonar la conversación digital. En cuestión de horas, usuarios comenzaron a difundir la información falsa.
En medio del revuelo, la periodista Martha Figueroa también intervino para aclarar la situación. “Posible romance entre Miguel y Fátima, posible nada”, afirmó tajante, desmintiendo cualquier vínculo.
Además, explicó que las cuentas que circulan a nombre del joven son falsas: “Hay una cuenta que se llama Miguel Gallego Arámbula, es una cuenta fake. Los dos chavos, hijos de Aracely y de Luis Miguel, ninguno de los dos tiene Instagram ni redes sociales”.
Incluso reveló que toda esta atención podría influir en decisiones futuras: “El chavo ya está pensando, cuando vio esta respuesta, ya dijo: ¿Y si abro una? A lo mejor para el futuro, para lo que quiere hacer que es modelaje, a lo mejor sí le serviría tener esa buena cantidad de seguidores. Pero hasta el día de hoy ni Miguel ni Daniel tienen redes sociales, confirmadísimo”.