Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Fátima Bosch frena rumores de romance con el hijo de Luis Miguel: “Es un bebé”

Fátima Bosch negó los rumores de un supuesto romance con Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel.
lun 06 abril 2026 01:21 PM
Fátima Bosch
Fátima Bosch (Instagram)
Publicidad

Fátima Bosch frena rumores de romance con el hijo de Luis Miguel

La polémica estalló en redes sociales y rápidamente escaló, pero recientemente, Fátima Bosch fue cuestionada sobre un supuesto romance con Miguel Gallego Arámbula y no dudó en desmentirlo con humor.

Abordada por medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Miss Universo 2025 reaccionó sin rodeos a los rumores que la emparejaban con el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

“Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente. Él es un bebé, no sé cuántos años tenga, es una criatura. Yo tengo 25 años (…) nunca me han gustado ni siquiera de mi edad”.

Además, aclaró que las imágenes que circularon no son reales: “Es una edición, yo creo que con inteligencia artificial, pero no, cómo creen, nada de eso es real (…) No lo conozco, no he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad porque si no quiere compartir cosas, hay que respetarlo, a él y a su mamá”.

fatima-bosch.jpg
Fátima Bosch, Miss Universo 2025. (Quién)

Eso sí, entre risas también reconoció el atractivo del joven: “Claro, su mamá es guapísima, la heredó totalmente; Aracely es una muñeca (…) Está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad. No inventen, por favor”.

Publicidad

El origen del rumor de un romance entre Fátima Bosch y el hijo de Luis Miguel

Todo comenzó a finales de marzo de 2026, cuando Bosch publicó un video en TikTok con la canción La media vuelta de fondo, acompañado de la frase: “Me dijo: eres solo mía. Negativo ciudadano, el Artículo 1 de la Constitución prohíbe la esclavitud”.

Un comentario, supuestamente de Miguel Gallego, con un emoji de conejo rodeado de corazones fue suficiente para detonar la conversación digital. En cuestión de horas, usuarios comenzaron a difundir la información falsa.

En medio del revuelo, la periodista Martha Figueroa también intervino para aclarar la situación. “Posible romance entre Miguel y Fátima, posible nada”, afirmó tajante, desmintiendo cualquier vínculo.

aracely-arambula-reacciona-rumor-miguel-fatima-bosch.jpg
Aracely Arámbula reacciona alos rumores de romance entre su hijo Miguel y Fátima Bosch. (Instagram)

Además, explicó que las cuentas que circulan a nombre del joven son falsas: “Hay una cuenta que se llama Miguel Gallego Arámbula, es una cuenta fake. Los dos chavos, hijos de Aracely y de Luis Miguel, ninguno de los dos tiene Instagram ni redes sociales”.

Incluso reveló que toda esta atención podría influir en decisiones futuras: “El chavo ya está pensando, cuando vio esta respuesta, ya dijo: ¿Y si abro una? A lo mejor para el futuro, para lo que quiere hacer que es modelaje, a lo mejor sí le serviría tener esa buena cantidad de seguidores. Pero hasta el día de hoy ni Miguel ni Daniel tienen redes sociales, confirmadísimo”.

Publicidad

Tags

Fátima Bosch

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad