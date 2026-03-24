Lupita Jones y Andrea Meza reaccionaron a las declaraciones de Fátima Bosch, Miss Universe 2025, quien aseguró que “no recomendaría a nadie participar en concursos de belleza”, ya que lo dicho por la actual reina de belleza desataron el debate sobre el papel de este tipo de concursos y la responsabilidad de quienes ostentan el título.
Lupita Jones y Andrea Meza reaccionan a las polémicas declaraciones de Fátima Bosch sobre los concursos de belleza
Lupita Jones responde a polémicas declaraciones de Fátima Bosch sobre los concursos de belleza
Lupita Jones, Miss Universo 1991, respondió a la polémica desatada por Fátima Bosch, sobre que no le recomendaría a nadie participar en los concursos de belleza, porque aseguró que debe cuidar la forma en que expone sus puntos de vista.
“No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores Miss Universos hemos hecho con este título”, señaló Lupita.
“Habemos muchas otras, 70 y tantas Miss Universos, antes de ella que hemos dejado también un legado”, expresó. Para la ex directora de Nuestra Belleza México, los certámenes no son un espacio para validar la belleza, sino una plataforma para impulsar causas y proyectos con impacto social.
¿Cuál es el objetivo de los concursos de belleza?; Lupita Jones responde
En su intervención en un programa de televisión donde se abordaron las polémicas declaraciones de Fátima Bosch, la Miss Universo 1991 Lupita Jones enfatizó que el verdadero valor de estos concursos de belleza radica en el propósito con el que se participa.
“No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres muy bonita; ya lo eres. Métete para darle un sentido valioso a lo que hagas y que tu imagen sirva para promover eso. Eso lo hacemos todas, mi reina”, explicó la bajacaliforniana.
“Entonces, no se te olvide que antes de ti habemos muchas que también hemos dejado un legado importante”, recalcó Lupita.
Andrea Meza reacciona a la polémica sobre los concursos de belleza que desató Fátima Bosch
Por su parte, Andrea Meza, Miss Universo 2020, adoptó un tono conciliador ante la polémica sobre los concursos de belleza desatada por la actual Miss Universe.
Reconoció que Fátima Bosch aclaró posteriormente sus declaraciones y destacó que es comprensible que, bajo presión o nerviosismo, una respuesta pueda sonar desafortunada.
“Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento. Entiendo que a veces puedes estar nerviosa, puedes sentirte atacada con una pregunta y entonces uno contesta de cierta manera y me gusta que ella haya salido a decir: ‘Oigan, discúlpeme, lo que yo quise decir fue esto’”, comentó la chihuahuense que actualmente es conductora en Telemundo.
Andrea Meza también aprovechó para señalar que la organización Miss Universe debería brindar un acompañamiento más sólido a sus representantes.
“Lo que creo que también le hace falta a la organización de Miss Universo en este momento es estructura como para que ella tenga un acompañamiento mucho más fuerte”, puntualizó, sugiriendo que la falta de apoyo institucional deja a las reinas expuestas a críticas y malinterpretaciones.
Con información de Agencia México