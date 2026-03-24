Lupita Jones y Andrea Meza reaccionan a las polémicas declaraciones de Fátima Bosch sobre los concursos de belleza

Lupita Jones responde a polémicas declaraciones de Fátima Bosch sobre los concursos de belleza

Lupita Jones, Miss Universo 1991, respondió a la polémica desatada por Fátima Bosch, sobre que no le recomendaría a nadie participar en los concursos de belleza, porque aseguró que debe cuidar la forma en que expone sus puntos de vista.

“No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores Miss Universos hemos hecho con este título”, señaló Lupita.

Las Miss Universo mexicanas, Andrea Meza y Lupita Jones, responde a polémicas declaraciones de Fátima Bosch (Instagram)

“Habemos muchas otras, 70 y tantas Miss Universos, antes de ella que hemos dejado también un legado”, expresó. Para la ex directora de Nuestra Belleza México, los certámenes no son un espacio para validar la belleza, sino una plataforma para impulsar causas y proyectos con impacto social.