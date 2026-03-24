Fátima Bosch genera polémica tras opinar sobre concursos de belleza y luego se retracta

Fátima Bosch desata polémica tras hablar sobre los certámenes de belleza

La participación de Fátima Bosch en un foro sobre mujeres en El Salvador desató reacciones luego de que compartiera su opinión sobre los certámenes de belleza y ofreciera consejos a niñas y jóvenes interesadas en ese camino.

Fátima Bosch (Instagram)

Sus declaraciones, hechas desde su experiencia como reina de belleza, generaron un debate en redes sociales, donde sus palabras fueron interpretadas de distintas formas y dividieron opiniones.

Al ser cuestionada sobre el consejo que daría a mujeres y niñas que sueñan con participar en este tipo de competencias como Miss Universo, Fátima Bosch respondió con total franqueza, dejando ver su postura personal a partir de su propia experiencia.

Sus palabras fueron interpretadas de distintas formas, lo que generó un debate en torno al papel de los concursos de belleza y las expectativas que pueden crear en las nuevas generaciones.

Fátima Bosch (Instagram)

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”, dijo durante su participación en el foro. “La realidad es que Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”, puntualizó.

La actual Miss Universo también habló sobre los desafíos que ha enfrentado desde su coronación, y abordó los estándares que, según su experiencia, aún predominan en la industria: “Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren, a una mujer con voz”, aseguir. “Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio”, concluyó.