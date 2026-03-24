Fátima Bosch genera polémica tras opinar sobre concursos de belleza y luego se retracta

La participación de Fátima Boschen un foro sobre mujeres en El Salvador generó una ola de reacciones luego de que hablara abiertamente sobre los certámenes de belleza y el consejo que daría a niñas y jóvenes interesadas en este camino.
Durante su intervención, la actual Miss Universo se expresó con franqueza sobre su experiencia en este tipo de competencias, lo que provocó opiniones divididas entre el público y en redes sociales.
Publicidad
Fátima Bosch desata polémica tras hablar sobre los certámenes de belleza
La participación de Fátima Bosch en un foro sobre mujeres en El Salvador desató reacciones luego de que compartiera su opinión sobre los certámenes de belleza y ofreciera consejos a niñas y jóvenes interesadas en ese camino.
Sus declaraciones, hechas desde su experiencia como reina de belleza, generaron un debate en redes sociales, donde sus palabras fueron interpretadas de distintas formas y dividieron opiniones.
Al ser cuestionada sobre el consejo que daría a mujeres y niñas que sueñan con participar en este tipo de competencias como Miss Universo, Fátima Bosch respondió con total franqueza, dejando ver su postura personal a partir de su propia experiencia.
Sus palabras fueron interpretadas de distintas formas, lo que generó un debate en torno al papel de los concursos de belleza y las expectativas que pueden crear en las nuevas generaciones.
“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”, dijo durante su participación en el foro. “La realidad es que Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”, puntualizó.
La actual Miss Universo también habló sobre los desafíos que ha enfrentado desde su coronación, y abordó los estándares que, según su experiencia, aún predominan en la industria: “Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren, a una mujer con voz”, aseguir. “Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio”, concluyó.
Publicidad
Fátima Bosch aclara sus comentarios
La respuesta de Fátima Boschgeneró diversas reacciones entre quienes siguieron el foro, por lo que la originaria de Tabasco decidió recurrir a sus redes sociales para hacer una aclaración pública y explicar mejor el sentido de sus palabras.
Con ello, buscó contextualizar su mensaje y reafirmar su postura sobre los certámenes de belleza y el papel que pueden tener en la vida de las jóvenes.
“Cuando ayer en un foro se me pidió que incentivara a las niñas y las invitara a participar en certámenes de belleza, la respuesta alarmó a muchos porque fue: yo no recomendaría a nadie participar en certámenes de belleza”, explicó en una serie de videos, en los que retomó el contexto de la pregunta.
“Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resalto que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo”, agregó.
Con estas declaraciones, Fátima Bosch dejó en claro que su postura no busca desalentar, sino subrayar las exigencias y la responsabilidad que implica formar parte de un certamen como Miss Universo.