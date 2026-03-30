Aracely Arámbula reacciona a rumores de romance entre su hijo Miguel y Fátima Bosch

A través de sus historias de Instagram, la también cantante compartió un video de la periodista Martha Figueroa en el que se desmiente la información que había comenzado a viralizarse.

En el material difundido, la comunicadora explica que los supuestos mensajes que el joven de 19 años habría enviado a la modelo no son auténticos, ya que provienen de perfiles falsos que utilizan su identidad.

Martha Figueroa aclaró que ni Miguel ni su hermano, hijos de Arámbula y Luis Miguel, tienen cuentas en redes sociales, por lo que cualquier cuenta a su nombre carece de veracidad.



Aunque Arámbula no agregó comentarios propios, el hecho de compartir el video fue interpretado como una postura clara frente a la desinformación.

Los rumores comenzaron tras la difusión de capturas de pantalla que mostraban supuestos comentarios del joven dirigidos a Bosch. Estas imágenes rápidamente encendieron rumores sobre una posible relación sentimental.

Aracely Arámbula reacciona alos rumores de romance entre su hijo Miguel y Fátima Bosch. (Instagram)

Sin embargo, la versión quedó desmentida al confirmarse que se trataba de interacciones generadas desde cuentas apócrifas.