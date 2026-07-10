El Conejo Malo saca su lado bueno: Bad Bunny lanza iniciativa para impulsar el talento de jóvenes puertorriqueños

Bad Bunny saca su lado bueno a través de la Fundación Good Bunny (Instagram / Bad Bunny)

'Un Verano Contigo', el lado bueno de Bad Bunny

Las actividades del campamento Un Verano Contigo, impulsado por Bad Bunny, se realizarán en la Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto Rico, con la participación de artistas como RaiNao, iLe, Andrea Cruz y Wiso Rivera, además de especialistas de distintas disciplinas que impartirán talleres y mentorías.

"Este julio, la creatividad llega más alto que nunca. En Un Verano Contigo 2026, los participantes explorarán nuevas técnicas, experimentarán con distintos medios y conocerán en persona el trabajo de artistas y profesionales de las industrias creativas. Por tres semanas, se exponen a descubrir las múltiples oportunidades que existen para desarrollarse dentro de las industrias creativas", se lee en las redes sociales de la fundación.

La Fundación Good Bunny prepara la edición 2026 del campamento 'Un Verano Contigo' (Instagram / Fundación Good Bunny)

José "Che Juan" Torres, director de la Fundación Good Bunny, explicó que el propósito del proyecto es acercar a los participantes a herramientas, experiencias y personas que contribuyan a su desarrollo personal y profesional.

"Yo siempre he pensado que en Puerto Rico hay un talento increíble. Hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de echar hacia adelante en todas partes de la isla. Muchas veces lo que hace falta es tener acceso a experiencias, herramientas y personas que los inspiren a seguir creciendo", señaló.

