Bad Bunny nos lo advirtió: la foto viral donde aparece con a Alexa Demie es falsa y ésta es la verdad detrás de ella

Desde 2023, Bad Bunny nos lo advirtió con un contundente mensaje durante su paso por el festival de Coachella en el que dijo a los presentes —palabras más, palabras menos— que no creyeran en lo que se dice (o se ve) sobre él en las redes sociales.

“Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, ustedes nunca me van a conocer por un video que se hizo viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista", sentenció el puertorriqueño desde el escenario de Indio, California.

Esta semana, tres años después, aquellas palabras cobran un nuevo significado al salir a la luz la verdad sobre una foto viral en la que se ve a Benito “en compañía” de la actriz de Euphoria, Alexa Demie, y que dio origen a rumores sobre un posible romance. Sin embargo, es una imagen falsa, es un montaje y, por lo tanto, es mentira.