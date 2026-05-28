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Espectáculos

Bad Bunny nos lo advirtió: la foto viral donde aparece con a Alexa Demie es falsa y ésta es la verdad detrás de ella

Una fotografía en la que se ve a Bad Bunny y la actriz de ‘Euphoria’, Alexa Demie, juntos y que despertó rumores de romance entre ambos famosos es un montaje hecho con imágenes de ambos en situaciones muy diferentes.
jue 28 mayo 2026 07:01 PM
Alexa Demie y Bad Bunny
La foto viral de Bad Bunny y Alexa Demie es falsa (Getty Images)

Desde 2023, Bad Bunny nos lo advirtió con un contundente mensaje durante su paso por el festival de Coachella en el que dijo a los presentes —palabras más, palabras menos— que no creyeran en lo que se dice (o se ve) sobre él en las redes sociales.

“Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, ustedes nunca me van a conocer por un video que se hizo viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista", sentenció el puertorriqueño desde el escenario de Indio, California.

Esta semana, tres años después, aquellas palabras cobran un nuevo significado al salir a la luz la verdad sobre una foto viral en la que se ve a Benito “en compañía” de la actriz de Euphoria, Alexa Demie, y que dio origen a rumores sobre un posible romance. Sin embargo, es una imagen falsa, es un montaje y, por lo tanto, es mentira.

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La foto de Bad Bunny y Alexa Demie que despertó rumores es romance es falsa

Una fotografía que mostraba aparentemente a Bad Bunny y Alexa Demie caminando juntos en Los Ángeles desató esta semana rumores de un posible romance entre el cantante puertorriqueño y la actriz de Euphoria.

La imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios aseguraban que ambos habían sido “captados” durante una cita nocturna.

Sin embargo, la fotografía viral era falsa. De acuerdo con The Sun, la imagen fue creada a partir de dos fotografías distintas tomadas en momentos y lugares separados de los involucrados, publicada en las plataformas digitales y la gente hizo el resto.

La verdad detrás de la foto viral de Bad Bunny y Alexa Demie

La parte correspondiente a Benito Antonio proviene de una imagen de julio de 2023. El cantante fue fotografiado saliendo de Sushi Park, un restaurante ubicado en West Hollywood, cuando era novio de Kendall Jenner.

En aquel momento, las imágenes de ambos confirmaron públicamente un romance que llevaba meses generando especulación en los medios.

Por otra parte, la imagen de Alexa Demie fue tomada en agosto de 2024 durante la fiesta de cumpleaños de Charli XCX en el club Tenants of the Trees, en Los Ángeles.

Kendall Jenner y Bad Bunny se separan
La época en la que Benito anduvo con Kendall le sirvió a los fotógrafos y a los fans para generar mucho contenido (The Grosby Group)

Alguien unió ambas fotografías mediante herramientas digitales y las difundió como si se tratara de una misma salida nocturna.

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Bad Bunny nos advirtió sobre la información falsa que circula sobre él

El caso sobre la foto de Bad Bunny y Alexa Demie, que finalmente fue desenmascarado como "fake news", evidenció una vez más el impacto que la inteligencia artificial y las herramientas de edición tienen actualmente en la generación de información falsa en torno a los famosos.

En cuestión de horas, miles de usuarios dieron por auténtica una historia construida a partir de dos momentos completamente ajenos entre sí.

La situación recordó además una declaración que el propio Bad Bunny hizo durante su participación en Coachella en abril de 2023, cuando pidió al público no creer todo lo que aparece en redes sociales y cuestionar constantemente la información viral que circula en internet.

Aquel comentario ocurrió en medio de una etapa en la que el cantante enfrentaba rumores permanentes sobre su vida sentimental.

@latinus_us Nunca me van a conocer por lo que ven en las redes sociales, por eso es que los invito a casa: Bad Bunny en #Coachella . #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus

El historial amoroso de Bad Bunny y Alexa Demie

En cuanto a su historial amoroso, Bad Bunny mantuvo durante varios años una relación intermitente con la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri, considerada una de las figuras más importantes en la vida personal del cantante antes de su romance con Kendall Jenner.

También un romance fugaz con la trapera argentina Cazzu.

Alexa Demie, por su parte, siempre ha manejado su vida privada con discreción. Durante años fue relacionada con el músico Christian Berishaj, conocido artísticamente como JMSN, aunque la actriz nunca convirtió su relación sentimental en parte de su imagen pública.

Alexa Demie en la premiere de Euphoria season 3
Alexa Demie es muy celosa de su vida privada (vía / Getty images)

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¿Qué pasó con Gabriela Berlingeri, la novia de Bad Bunny?

En meses recientes, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri volvieron a ser vistos juntos en distintas ciudades alrededor del mundo, lo que alimentó rumores de reconciliación.

En febrero de 2026, fueron captados llegando juntos a Buenos Aires antes de los conciertos del cantante en Argentina, además de compartir una cena en un exclusivo restaurante de Recoleta días antes de San Valentín.

Bad-Bunny-Gabriela
Bad Bunny y Gabriela han sido vistos juntos en varias ocasiones en meses recientes (Instagram/@badbunnypr)

Poco después también fueron vistos en Sao Paulo, Brasil, durante el paso de la gira de conciertos del Conejo Malo por aquel país, y más tarde aparecieron juntos en Sidney, Australia, donde fueron fotografiados disfrutando de un día de playa en Tamarama Beach.

A esto se sumó la presencia de Gabriela en eventos clave para la carrera del cantante, como la entrega de los premios Grammy, donde Benito se coronó al llevarse el premio a Álbum del Año, y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde varios asistentes aseguraron haberlos visto juntos tras bambalinas.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, las apariciones públicas han sido constantes durante los últimos meses.

Bad Bunny inicia en Barcelona la etapa europea de su gira de conciertos
Bad Bunny arrancó su tour europeo en Barcelona el 22 de mayo (Europa Press News/Europa Press via Getty Images)

Sin embargo, llamó la atención que, hasta ahora Gabriela no ha dado señales de vida en el inicio de la tour europeo de Bad Bunny, que el viernes pasado arrancó en el Estadio Olímpico de Barcelona.

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Bad Bunny

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