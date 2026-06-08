La princesa Leonor y la infanta Sofía fans de Bad Bunny; así disfrutaron el concierto en Madrid

La princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutaron del concierto de Bad Bunny en Madrid

Las imágenes compartidas por el periodista Javi Hoyos, muestran a las hermanas cantando, bailando en uno de los palcos del estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid donde Bad Bunny presenta su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

"No estaban en la casita, pero estaban en un palco dándolo todo", comentó Hoyos en sus redes sociales. "¡Qué gracia me hace verlas como personas normales! Es que me encantan estas imágenes porque lo que hacen es demostrarnos que son humanas, que son jóvenes", agregó.

Según los videos difundidos, las jóvenes disfrutaron plenamente de la presentación del artista puertorriqueño. Incluso, en uno de los momentos más comentados, una amiga de Leonor intentó cubrirla con un abanico, aunque poco después la princesa decidió continuar disfrutando del espectáculo sin ocultarse.

Princesa Leonor y la infanta Sofía (Getty Images)

La presencia de las hermanas Leonor y Sofía en el concierto de reguetonero confirma además su interés por la música en vivo. En los últimos años han asistido a varios conciertos de artistas internacionales. En abril estuvieron presentes en un espectáculo de Rosalía en Madrid junto a la reina Letizia.

Sobre aquella salida, la periodista Marta Riesco relató: "Se lo han pasado increíble. Han llegado minutos después de que comenzara el concierto y se han ido antes de que comenzaran los primeros acordes de Magnolias, una pena, porque para mí ha sido una de las mejores canciones del concierto".

También fueron vistas en 2022 disfrutando de una presentación de Harry Styles en Madrid, junto a miles de seguidores del exintegrante de One Direction.