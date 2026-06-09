Bad Bunny y el Papa León XIV: ¿el encuentro que busca que la Iglesia se acerque a una nueva generación?

¿De qué hablaron Bad Bunny y el papa León XIV en su encuentro en Madrid?

Ni el papa ni el puertorriqueño han revelado el contenido de la charla. Sin embargo, diversos medios españoles han señalado algunos temas que probablemente estuvieron sobre la mesa.

Uno de ellos es el interés del Vaticano por fortalecer su diálogo con las nuevas generaciones. León XIV ha convertido ese objetivo en una de las marcas de su pontificado y ha demostrado una notable disposición a interactuar con referentes culturales contemporáneos.

En ese contexto, Bad Bunny representa mucho más que una estrella musical: es una figura con enorme influencia entre jóvenes latinoamericanos, españoles y estadounidenses.

También existe un vínculo biográfico interesante. Bad Bunny ha contado en distintas ocasiones que creció dentro de un entorno católico, fue monaguillo durante su infancia y participó en el coro de su iglesia en Puerto Rico. Aunque hoy no se define como un católico practicante, ha manifestado que mantiene una creencia personal en Dios.

Algunos observadores han sugerido que pudieron conversar sobre el papel de la música como vehículo de identidad cultural y cohesión social. El álbum Debí Tirar Más Fotos está profundamente vinculado a la cultura puertorriqueña, la memoria colectiva y las preocupaciones sociales de la isla, temas que encajan con el interés que León XIV ha mostrado por las comunidades latinoamericanas y por las cuestiones migratorias.

La agencia Reuters también destacó otro posible punto de coincidencia: tanto el cantante como el pontífice han expresado públicamente posiciones críticas frente a discursos políticos excluyentes y han defendido mensajes relacionados con la dignidad humana y la solidaridad.

