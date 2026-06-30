Bad Bunny y su novia hacen inesperada aparición pública en Wimbledon

El cantante puertorriqueño y su novia, la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri, fueron captados en las gradas de la Cancha Central del All England Club durante el debut de Novak Djokovic frente al chino Wu Yibing. Las cámaras del lugar enfocaron a la pareja compartiendo el partido, una de sus escasas apariciones públicas en los últimos años.

La presencia de Bad Bunny en el palco no pasó desapercibida por otro motivo: apenas unos días antes, Djokovic había sorprendido al público al aparecer como invitado especial durante uno de los conciertos del artista en Londres.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Wimbledon 2026. (Shutterstock)

La historia de amor de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, conoció a Gabriela Berlingeri en 2017, cuando coincidieron en un restaurante de Puerto Rico tras un concierto del dueto Zion & Lennox.

Con el paso del tiempo, Berlingeri dejó de ser únicamente su novia para convertirse también en una de sus colaboradoras creativas. Fue la fotógrafa de la histórica portada que Bad Bunny protagonizó para Rolling Stone en 2020 —la primera realizada por una mujer latina para la revista— y también participó con su voz en algunos de sus proyectos musicales.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Wimbledon 2026. (Shutterstock)

El truene y reconciliación

En 2023, Bad Bunny inició una relación (muy pública) con Kendall Jenner, lo que llevó a sus fans a asumir que su historia con Gabriela había terminado.

Sin embargo, desde principios de 2026 ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones. Gabriela asistió a importantes compromisos profesionales del cantante, incluidos los Premios Grammy, y posteriormente fueron fotografiados en Buenos Aires y Düsseldorf durante la gira europea del artista. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente si retomaron su relación sentimental, pero sus apariciones apuntan a una innegable reconciliación.