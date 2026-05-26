Bad Bunny será parte de 'Toy Story 5'; este es el divertido personaje que interpretará

Bad Bunny se une a Toy Story 5 con el personaje de Pizza con gafas

Bad Bunny debutará en la exitosa franquicia de Pixar dando voz a un extravagante juguete que, según los primeros detalles revelados, formará parte de una comunidad de juguetes olvidados que vive en una pequeña casa abandonada dentro de un jardín.

Bad Bunny (Getty Images)

Fiel al estilo irreverente del cantante, el personaje promete destacar por su humor, personalidad relajada y ese toque “cool” que ha convertido a Bad Bunny en una figura global dentro de la música y el entretenimiento.

Otro detalle que llamó la atención es que el puertorriqueño grabará sus diálogos tanto en inglés como en español, reforzando así el alcance internacional de su participación dentro de la película.