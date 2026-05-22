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Espectáculos

¿Un verano sin Bad Bunny?, imposible; Benito inicia su gira europea de 29 fechas con un concierto en Barcelona

Bad Bunny inicia este viernes la etapa europea de su gira de conciertos que se extenderá por distintas ciudades de dicho continente hasta finales de julio.
vie 22 mayo 2026 02:55 PM
Bad Bunny inicia en Barcelona la etapa europea de su gira de conciertos
Bad Bunny inicia en Barcelona la etapa europea de su gira de conciertos (Europa Press News/Europa Press via Getty Images)

Tras el éxito de su actuación en el Super Bowl, su peculiar aparición en la Meta Gala y de incursionar en el mundo de la moda con su colaboración con Zara, Bad Bunny inicia este viernes en Barcelona una gira europea hasta finales de julio, con un total de 29 conciertos programados.

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Fans de Bad Bunny esperan con ansias su gira de conciertos por Europa

"¿Cuánto tiempo llevamos esperando a Bad Bunny aquí, en Cataluña, en Barcelona? Mucho tiempo, por lo tanto, no sabemos si volveremos a verlo, si volveremos a hacerlo", explicó a la AFP Adrià Capdevila, de 22 años, sobre las horas de espera para acceder al Estadio Olímpico de Barcelona.

The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals
Bad Bunny en la Met Gala 2026 (Getty Images)

"Lo más importante es que la vez que lo vivas, que quizás sea la última, lo vivas con la máxima energía", añadió el fan.

En Europa, Bad Bunny actuará dos noches en Barcelona y luego en Lisboa, antes de ofrecer diez conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde vive una considerable comunidad latinoamericana.

A continuación, viajará a Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de terminar su gira europea en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.

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Bad Bunny vive su mejor momento en la música

En una década, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, de 32 años, ha catapultado el reguetón y el trap latino a la cima mundial, ganando el pasado febrero el premio Grammy al Álbum del Año, una primicia para un disco cantado en español.

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Bad Bunny vivió la noche de su vida en los Grammy 2026 (Getty Images)

El disco Debí Tirar Más Fotos da un gran protagonismo a los ritmos tradicionales de Puerto Rico (salsa, bomba, plena...) y evoca la colonización de su isla natal, bajo jurisdicción de Estados Unidos desde 1898, transmitiendo un mensaje sociopolítico sin hacer a un lado el espíritu bailable de los temas que lo conforman.

@agencia.ares Concierto @Bad Bunny en Barcelona cantando MuDANZA en vivo #barcelona #badbunny ♬ sonido original - AGENCIA ARES
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Bad Bunny: de su gira de conciertos al Super Bowl y de regreso a los escenarios

La gira de Bad Bunny comenzó el 11 de julio de 2025 con una serie de 30 conciertos en su natal Puerto Rico, con algunos espectáculos reservados a los habitantes de esta isla caribeña.

En su escenografía, el artista destaca especialmente la caña de azúcar y "La Casita", una reproducción de una típica vivienda humilde puertorriqueña.

Aunque al principio de su carrera se mostraba reacio a adoptar posturas políticas firmes, Bad Bunny desempeñó un papel importante en las manifestaciones que sacudieron Puerto Rico en 2019 en respuesta a los escándalos que involucraban a las autoridades de la isla.

Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por uso indebido de un audio en la canción EoO
Bad Bunny regresa a los escenarios con su tour Debi Tirar Más Fotos (Emma McIntyre/Getty Images)

Durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy en febrero se pronunció contra la policía de inmigración estadounidense (ICE), oponiéndose firmemente a la política del presidente Donald Trump.

Su gira mundial Debí Tirar Más Fotos Tour, que comenzó en noviembre, no pasa por Estados Unidos, una decisión deliberada para, según explicó, proteger a sus fans de posibles redadas del ICE.

No obstante, el artista actuó en el país durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl (la final del campeonato de fútbol americano), atrayendo las críticas de Trump, a quien el cantante no mencionó durante su impresionante espectáculo.

Con información de AFP

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kabah

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