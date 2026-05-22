¿Un verano sin Bad Bunny?, imposible; Benito inicia su gira europea de 29 fechas con un concierto en Barcelona

Fans de Bad Bunny esperan con ansias su gira de conciertos por Europa

"¿Cuánto tiempo llevamos esperando a Bad Bunny aquí, en Cataluña, en Barcelona? Mucho tiempo, por lo tanto, no sabemos si volveremos a verlo, si volveremos a hacerlo", explicó a la AFP Adrià Capdevila, de 22 años, sobre las horas de espera para acceder al Estadio Olímpico de Barcelona.

Bad Bunny en la Met Gala 2026 (Getty Images)

"Lo más importante es que la vez que lo vivas, que quizás sea la última, lo vivas con la máxima energía", añadió el fan.

En Europa, Bad Bunny actuará dos noches en Barcelona y luego en Lisboa, antes de ofrecer diez conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde vive una considerable comunidad latinoamericana.

A continuación, viajará a Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de terminar su gira europea en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.

