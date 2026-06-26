"¿Cuánto más hay que esperar?": Sasha Sokol señala que Luis de Llano sigue sin cumplir la sentencia de la Suprema Corte

Sasha exige una disculpa pública de Luis de Llano

Hace unos meses, Sasha Sokol explicó que la disculpa pública que debe dar Luis de Llano tras el fallo de la Suprema Corte representa el aspecto más importante de la sentencia, ya que constituye un reconocimiento formal de los hechos y de la responsabilidad del productor.

La cantante ha insistido en que ese acto trasciende el plano personal, pues considera que envía un mensaje a otras víctimas de abuso sobre la posibilidad de acceder a la justicia y contribuye a que la responsabilidad recaiga en quien ejerció el abuso, no en la víctima.

También ha reiterado que el objetivo de su demanda nunca fue obtener un beneficio económico, sino el reconocimiento del daño y el cumplimiento íntegro de la resolución judicial que, como queda claro, sigue sin cumplirse.

La denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano Macedo, un caso que marcó un precedente

El caso se hizo público en marzo de 2022, después de que Luis de Llano hablara sobre la relación que mantuvo con Sasha Sokol durante una entrevista con Yordi Rosado.

La cantante respondió entonces con un extenso mensaje en el que explicó que no podía hablarse de una relación entre iguales, ya que ella tenía 14 años y él 39, además de existir una evidente diferencia de edad, poder e influencia.

Posteriormente presentó una demanda civil por daño moral al considerar que las declaraciones del productor normalizaban y romantizaban una situación de abuso.

En mayo de 2023, un juez civil de la Ciudad de México determinó que Luis de Llano incurrió en daño moral y ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública, el pago de una indemnización y la obligación de abstenerse de emitir declaraciones que revictimizaran a Sasha Sokol.

Tras varios recursos promovidos por la defensa del productor, en junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo solicitado por De Llano y dejó firme la sentencia, con lo que el fallo quedó definitivo.

Además de confirmar la condena, la resolución fue considerada un precedente relevante al reconocer que las víctimas de abuso sexual durante la infancia pueden acudir a la vía civil para reclamar la reparación del daño aun cuando haya transcurrido un largo periodo desde los hechos.

A un año de esa decisión, Sasha Sokol sostiene que las principales medidas de reparación continúan sin cumplirse, por lo que volvió a exigir que la sentencia se ejecute en todos sus términos.

Con información de Agencia México