Sasha Sokol revela que Luis de Llano no ha cumplido con el acuerdo más importante de su sentencia

Luis de Llano no ha cumplido las peticiones de Sasha Sokol

Durante una declaración que Sasha Sokol hizo a los medios de comunicación, la cantante mencionó que a pesar de que desde junio de 2025 recibió un fallo a su favor, el productor no ha cumplido en su totalidad con la sentencia.

Sasha Sokol explicó que ella pidió cuatro cosas al demandar a Luis de Llano. (Instagram - @sashasokolova)

Sasha Sokol menciono: “Yo pedí cuatro cosas: la primera es que él no pueda volver a hablar de mí ni de la relación que sostuvo ilícitamente con una niña de 14, teniendo casi 40. La segunda es que haya una multa y que ese monto he mencionado voy a donar íntegro a ADIVAC. También que tome un curso de capacitación, ya presentó la constancia de haberlo tomado y la cuarta y la más importante para mí es la disculpa pública…”

La ex timbiriche agregó que Luis de Llano tuvo hasta el pasado 9 de enero para presentar la disculpa pública hacia ella; sin embargo, no lo ha hecho, razón por la que no ha terminado de cumplir con las peticiones que hizo Sasha Sokol después de haber denunciado al tío de Benny Ibarra.