Sasha Sokol logra triunfo histórico para víctimas de abuso infantil

Esta nueva disposición, vigente desde el 1 de septiembre de 2025, será de aplicación obligatoria para todos los jueces del país, y representa un avance histórico en el acceso a la justicia para víctimas cuya reparación había sido restringida por plazos legales.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol difundió un mensaje que marca un precedente en la protección de los derechos de quienes sufrieron abuso sexual infantil en México.

En su publicación, celebró la validación de dos tesis jurisprudenciales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivadas directamente del litigio que emprendió contra el productor Luis de Llano.

Cabe mencionar que una tesis de jurisprudencia es la forma en que la Suprema Corte fija criterios claros y vinculantes que guían a todos los tribunales del país. Su objetivo es dar certeza y uniformidad en la aplicación de la ley, evitando que cada juez interprete distinto un mismo asunto.

“La Suprema Corte ya publicó las dos tesis de jurisprudencia que, a partir del 1 de septiembre, son obligatorias para todos los jueces y tribunales de nuestro país”, escribió Sokol.

“La tesis 200/2025 establece que las relaciones impropias entre menores de edad y adultos constituyen un hecho ilícito al tratarse de violencia sexual. Por lo tanto, la víctima tiene derecho a reclamar indemnización”, expresó. Y añadió:

“La tesis 201/2025 determina que la acción para reclamar la indemnización es imprescriptible pues, de lo contrario, se violarían los derechos de acceso a la justicia”.

Finalmente, celebró esta nueva modificación. “Esta aprobación hecha por la Primera Sala de la Suprema Corte se dio en la última sesión de su historia. Celebro que antes de partir, hayan sumado a su legado jurisprudencial estas herramientas que amplían los derechos de las víctimas y contribuyen a un sistema de justicia más humano”.

Sasha Sokol llama a cuidar el consumo de agua. (Agencia México)

¿Qué significa el nuevo criterio de la SCJN para víctimas de abuso?

El desenlace del caso no solo representa justicia para Sasha Sokol, sino que transformó el marco jurídico mexicano. Las tesis 200/2025 y 201/2025, avaladas por la Primera Sala de la Suprema Corte, determinan que cualquier vínculo impropio entre un adulto y un menor constituye violencia sexual, que las víctimas tienen derecho a una indemnización y que este derecho es imprescriptible.

Dichas tesis, ahora vinculantes, eliminan el mayor obstáculo que enfrentaban las víctimas: el paso del tiempo. Desde el 1 de septiembre de 2025, cualquier persona que haya padecido abuso sexual siendo menor podrá exigir reparación, sin importar cuántos años hayan transcurrido.