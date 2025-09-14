Conmovida, Sasha Sokol agradece su histórico triunfo legal en favor de víctimas de abuso infantil

La victoria legal de Sasha Sokol marca un precedente histórico en la justicia mexicana

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Sasha Sokol agradeció el respaldo que ha recibido a lo largo de este proceso que recientemente marcó un precedente luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un nuevo criterio que permite a las víctimas de abuso o violencia sexual exigir indemnización sin límite de tiempo.

Sasha Sokol (Agencia México)

“Justo quisiera aprovechar este espacio para agradecer primero a mi familia y a mis amigos; a Alejandro, mi pareja, porque han sido la red protectora que me permitió haber hecho lo que hice; al público que ha sido empático; a ustedes los medios que han ido aprendiendo cómo tratar temas delicados”, expresó la cantante visiblemente conmovida.

La exTimbiriche no pudo contener las lágrimas al hablar del sistema judicial mexicano y destacó el papel fundamental que este ha tenido en este momento: “De forma muy especial al sistema judicial mexicano, en particular a la Suprema Corte de Justicia porque al sentar estas jurisprudencias no me están apoyando a mí, están apoyando a muchos mexicanos que viven o podrían vivir algo similar”, señaló con firmeza.

La reciente victoria legal de Sasha Sokol sobre Luis de Llano marcó un precedente histórico en la justicia mexicana. Tras años de proceso y de hacer pública la situación de abuso que enfrentó en su adolescencia, la cantante y actriz logró un fallo que refuerza los derechos de las víctimas y amplía la protección de la niñez en el país.

“Hoy sé que mi lucha no fue en vano. Este fallo confirma que las infancias deben ser escuchadas y protegidas, siempre”, compartió la artista.

Consciente de la relevancia de este precedente, Sokol recalcó que lo importante es que “ninguna víctima vuelva a sentirse sola ni desprotegida”.