Conmovida, Sasha Sokol agradece su histórico triunfo legal en favor de víctimas de abuso infantil

Sasha Sokol reapareció públicamente para ofrecer sus primeras declaraciones tras el precedente histórico establecido en México, que permitirá a las víctimas de violencia sexual infantil acceder a la justicia sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.
La cantante, quien ha mantenido un proceso legal contra el productor Luis de Llano, expresó su profundo agradecimiento por las muestras de apoyo que ha recibido a lo largo de esta etapa.
Publicidad
La victoria legal de Sasha Sokol marca un precedente histórico en la justicia mexicana
En un breve encuentro con los medios de comunicación,Sasha Sokolagradeció el respaldo que ha recibido a lo largo de este proceso que recientemente marcó un precedente luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un nuevo criterio que permite a las víctimas de abuso o violencia sexual exigir indemnización sin límite de tiempo.
“Justo quisiera aprovechar este espacio para agradecer primero a mi familia y a mis amigos; a Alejandro, mi pareja, porque han sido la red protectora que me permitió haber hecho lo que hice; al público que ha sido empático; a ustedes los medios que han ido aprendiendo cómo tratar temas delicados”, expresó la cantante visiblemente conmovida.
La exTimbiriche no pudo contener las lágrimas al hablar del sistema judicial mexicano y destacó el papel fundamental que este ha tenido en este momento: “De forma muy especial al sistema judicial mexicano, en particular a la Suprema Corte de Justicia porque al sentar estas jurisprudencias no me están apoyando a mí, están apoyando a muchos mexicanos que viven o podrían vivir algo similar”, señaló con firmeza.
La reciente victoria legal de Sasha Sokol sobre Luis de Llano marcó un precedente histórico en la justicia mexicana. Tras años de proceso y de hacer pública la situación de abuso que enfrentó en su adolescencia, la cantante y actriz logró un fallo que refuerza los derechos de las víctimas y amplía la protección de la niñez en el país.
“Hoy sé que mi lucha no fue en vano. Este fallo confirma que las infancias deben ser escuchadas y protegidas, siempre”, compartió la artista.
Consciente de la relevancia de este precedente, Sokol recalcó que lo importante es que “ninguna víctima vuelva a sentirse sola ni desprotegida”.
Publicidad
Sasha Sokol obtiene fallo histórico en defensa de víctimas de abuso infantil
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un nuevo criterio que permitirá a las víctimas de abuso o violencia sexual reclamar indemnización sin límite de tiempo.
La medida, vigente desde el 1 de septiembre de 2025 y de cumplimiento obligatorio para todos los jueces del país, representa un avance histórico en el acceso a la justicia, al eliminar los plazos legales que antes limitaban la posibilidad de exigir reparación.
Sasha Sokol destacó este logro a través de un mensaje en sus redes sociales, subrayando el precedente que marca en la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil en México.
En su publicación, celebró la validación de dos tesis jurisprudenciales por parte de la Suprema Corte, resultado directo del proceso legal que emprendió contra el productor Luis de Llano.
“La tesis 200/2025 establece que las relaciones impropias entre menores de edad y adultos constituyen un hecho ilícito al tratarse de violencia sexual. Por lo tanto, la víctima tiene derecho a reclamar indemnización”, expresó. Y añadió: “La tesis 201/2025 determina que la acción para reclamar la indemnización es imprescriptible pues, de lo contrario, se violarían los derechos de acceso a la justicia”.