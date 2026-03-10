Sasha Sokol defiende a sus papás: Aclara que ellos no sabían del abuso de Luis de Llano

Sasha Sokol aclara si sus papás sabían del abuso

Aunque Sasha Sokol marcó un precedente a favor de las víctimas de delitos sexuales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que adoptó un nuevo criterio que permite a las víctimas de abuso o violencia sexual exigir indemnización sin prescripción del delito, en redes sociales se cuestionó la actuación de sus padres durante la comisión del delito.

Sasha Sokol. (Victor Chavez/WireImage)

Con el fin de acabar con las especulaciones, la exintegrante de Timbiriche enfrentó a sus detractores. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Sasha Sokol abordó una pregunta que ha persistido en redes sociales desde hace cuatro años: si sus padres sabían del abuso que denunció y optaron por guardar silencio.



"Durante cuatro años —y aún habiéndolo explicado en varias ocasiones— he recibido miles de mensajes parecidos a éste: “Una duda genuina: ¿los padres de Sasha Sokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda", escribió.

Sokol, decidió aprovechar estas palabras para aclarar lo ocurrido y contestó tajantemente: “Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis”, escribió.