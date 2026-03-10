Sasha Sokol defiende a sus papás: Aclara que ellos no sabían del abuso de Luis de Llano

Sasha Sokolse pronunció el 8 de marzo -en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer- sobre su denuncia contra Luis de Llano Macedo por el abuso sexual.
La cantante señaló que, aunque el productor ya fue sentenciado por daño moral y debe cumplir con una disculpa pública, además de otras obligaciones, hasta ahora no se ha pronunciado ni ha cumplido con lo ordenado por el juez.
Sasha Sokol aclara si sus papás sabían del abuso
Aunque Sasha Sokol marcó un precedente a favor de las víctimas de delitos sexuales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que adoptó un nuevo criterio que permite a las víctimas de abuso o violencia sexual exigir indemnización sin prescripción del delito, en redes sociales se cuestionó la actuación de sus padres durante la comisión del delito.
Con el fin de acabar con las especulaciones, la exintegrante de Timbiriche enfrentó a sus detractores. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Sasha Sokol abordó una pregunta que ha persistido en redes sociales desde hace cuatro años: si sus padres sabían del abuso que denunció y optaron por guardar silencio.
Durante cuatro años —y aún habiéndolo explicado en varias ocasiones— he recibido miles de mensajes parecidos a éste:
"Durante cuatro años —y aún habiéndolo explicado en varias ocasiones— he recibido miles de mensajes parecidos a éste: “Una duda genuina: ¿los padres de Sasha Sokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda", escribió.
Sokol, decidió aprovechar estas palabras para aclarar lo ocurrido y contestó tajantemente: “Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis”, escribió.
Sasha Sokol asegura que su relación con Luis de Llano no benefició su carrera
Sasha Sokol también respondió a quienes sostienen que la relación con el productor habría beneficiado su carrera artística. Al respecto, aclaró que en ese momento su familia tomó decisiones que incluso afectaron su desarrollo profesional con tal de alejarla de esa situación.
“Si la relación les 'convenía', ¿para qué me sacaron de Timbiriche? ¿Por qué me alejaron de México?”, cuestionó.
“Yo vivía en una familia con una posición social privilegiada. —Para cuando la relación ilícita comenzó llevaba dos años siendo ya muy famosa. Tanto, que muchas niñas jugaban a ser yo. El resto de los Timbirichos siguieron carreras en solitario sin necesidad de ser abusados sexualmente siendo menores de edad. A raíz de la relación quedé marcada de muchas maneras y todas negativas ¿En dónde exactamente crees que me convino a mí?
Finalmente, la intérprete envió un mensaje a quienes plantean estos cuestionamientos, al señalar que, al desviar la responsabilidad del abusador, terminan colocándose de su lado y actuando como sus defensores.
“Al desviar la responsabilidad del abusador, inevitablemente estás defendiendo al abusador”, puntualizó. “Precisamente por eso quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que quienes creyeron mentiras dejen de revictimizarme con mensajes como el que hoy me tomo el tiempo de aclarar —y para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano”, finalizó.
En su mensaje del 8 de marzo, Sasha Sokol resaltó la justificación que ha utilizado Luis de Llano para no cumplir con la orden judicial. De acuerdo con la cantante, el argumento del productor para no emitir la disculpa pública es que hacerlo supuestamente la “revictimizaría”.