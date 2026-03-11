Los Timbiriche apoyan a Sasha Sokol ante incumplimiento de sentencia de Luis de Llano

Sasha Sokol volvió a alzar la voz. A cuatro años de la denuncia que presentó contra Luis de Llano, quien mantuvo una relación sentimental con ella cuando tenía 14 años mientras él tenía 39, y pese a haber obtenido una victoria legal frente al productor, la cantante evidenció que el conocido realizador no ha cumplido con lo establecido en la sentencia. Según detalló, hasta ahora De Llano no ha emitido la disculpa pública que le fue ordenada ni el pago del monto económico que se le exigió.
En medio de esta situación, algunos de sus ex compañeros de Timbiriche han expresado su solidaridad con la intérprete, quien nuevamente aprovechó el Día Internacional de la Mujer para alzar la voz ante la negación del productor de cumplir su sentencia.
Los Timbiriche apoyan a Sasha Sokol
Sasha Sokol compartió un contundente mensaje en redes sociales en el que reconoció sentirse cansada de la situación y reiteró su exigencia de que el acusado cumpla con lo ordenado.
Mariana Garza
“Estoy contigo. No hay incomodidad ni cansancio más poderoso que levantar la voz por ti y por cada una de las personas. Gracias por ser ejemplo y testimonio”, escribió la intérprete Mariana Garza en su mensaje solidario, el cual rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales.
Alix Bauer
Alix tomó la palabra para manifestar su apoyo a Sasha Sokol, cuya denuncia marcó un precedente que podría beneficiar a quienes han atravesado situaciones similares.
“Sabes lo que te quiero y admiro, entre muchas cosas, porque no te rindes, aun cuando pareciera que está ganada la lucha. Sigue, por ti y por cada una de las mujeres violentadas”, escribió la cantante en su mensaje.
Diego Schoenin
“Hoy más que nunca queremos que sepas que no estás sola. Te amamos profundamente y estamos contigo. Estamos orgullosos y profundamente agradecidos de que hayas alzado la voz. Sabemos que hacerlo requiere valentía y creemos firmemente en la importancia de buscar siempre la verdad y, sobre todo, la justicia. Quienes te conocemos sabemos quién eres, conocemos tu corazón, tu integridad y la mujer que eres hoy. Por eso estamos seguros de que nunca nos cansaremos de apoyarte, de caminar a tu lado y de recordarte que cuentas con nosotros siempre. Con todo nuestro cariño, respeto y apoyo absoluto”, afirmó.
Sasha quiere que se haga justicia
En el mensaje que publicó el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol reveló que Luis de Llano ha incumplido con lo establecido en la sentencia y explicó por qué considera fundamental que se cumpla.
“¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad. ¿Por qué no me es suficiente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad. Así que, aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz —como lo hacen tantas mujeres— ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, expresó.