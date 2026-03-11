Los Timbiriche apoyan a Sasha Sokol ante incumplimiento de sentencia de Luis de Llano

Los Timbiriche apoyan a Sasha Sokol

Sasha Sokol compartió un contundente mensaje en redes sociales en el que reconoció sentirse cansada de la situación y reiteró su exigencia de que el acusado cumpla con lo ordenado.

Mariana Garza

“Estoy contigo. No hay incomodidad ni cansancio más poderoso que levantar la voz por ti y por cada una de las personas. Gracias por ser ejemplo y testimonio”, escribió la intérprete Mariana Garza en su mensaje solidario, el cual rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

Alix Bauer

Alix tomó la palabra para manifestar su apoyo a Sasha Sokol, cuya denuncia marcó un precedente que podría beneficiar a quienes han atravesado situaciones similares.

“Sabes lo que te quiero y admiro, entre muchas cosas, porque no te rindes, aun cuando pareciera que está ganada la lucha. Sigue, por ti y por cada una de las mujeres violentadas”, escribió la cantante en su mensaje.

Diego Schoenin

“Hoy más que nunca queremos que sepas que no estás sola. Te amamos profundamente y estamos contigo. Estamos orgullosos y profundamente agradecidos de que hayas alzado la voz. Sabemos que hacerlo requiere valentía y creemos firmemente en la importancia de buscar siempre la verdad y, sobre todo, la justicia. Quienes te conocemos sabemos quién eres, conocemos tu corazón, tu integridad y la mujer que eres hoy. Por eso estamos seguros de que nunca nos cansaremos de apoyarte, de caminar a tu lado y de recordarte que cuentas con nosotros siempre. Con todo nuestro cariño, respeto y apoyo absoluto”, afirmó.