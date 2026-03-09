Sasha Sokol exige justicia: Luis de Llano se niega a cumplir su sentencia

Sasha Sokol acusa que Luis de Llano de negar a cumplir su sentencia

Sasha Sokol se pronunció en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En su mensaje, recordó que hace cuatro años decidió alzar la voz y presentar una denuncia legal contra el productor Luis de Llano Macedo por el abuso sexual que cometió en su contra.

Sasha Sokol (Agencia México)

La cantante también destacó que, aunque el productor ya fue sentenciado por daño moral y debe cumplir con una disculpa pública, además de otras obligaciones, hasta ahora no se ha pronunciado ni ha cumplido con lo ordenado por el juez.

"Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada, y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están. Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables”, escribió.

Sokol volvió a retomar al tema porque, aunque en su momento celebró el precedente que marcó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Luis de Llano, no ha habido justicia. La cantante señaló que, a más de ocho meses de que la sentencia fue ratificada, el productor aún no ha cumplido con lo establecido por la sentencia.

“Después de ganar las dos primeras instancias y lograr que mi demanda llegara al más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia lo sentenció obligándolo a dar una disculpa pública y pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores. Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto”, señaló.