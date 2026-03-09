Sasha Sokol exige justicia: Luis de Llano se niega a cumplir su sentencia

La cantante Sasha Sokol denunció en sus redes sociales que el productor Luis de Llano Macedo aún no ha cumplido con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un mensaje publicado el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la exintegrante de Timbiriche señaló que, pese a la resolución de las autoridades, el productor todavía no ha cumplido con las obligaciones que le fueron impuestas por la justicia.
Sasha Sokol acusa que Luis de Llano de negar a cumplir su sentencia
Sasha Sokolse pronunció en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En su mensaje, recordó que hace cuatro años decidió alzar la voz y presentar una denuncia legal contra el productor Luis de Llano Macedo por el abuso sexual que cometió en su contra.
La cantante también destacó que, aunque el productor ya fue sentenciado por daño moral y debe cumplir con una disculpa pública, además de otras obligaciones, hasta ahora no se ha pronunciado ni ha cumplido con lo ordenado por el juez.
"Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada, y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están. Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables”, escribió.
Sokol volvió a retomar al tema porque, aunque en su momento celebró el precedente que marcó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Luis de Llano, no ha habido justicia. La cantante señaló que, a más de ocho meses de que la sentencia fue ratificada, el productor aún no ha cumplido con lo establecido por la sentencia.
“Después de ganar las dos primeras instancias y lograr que mi demanda llegara al más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia lo sentenció obligándolo a dar una disculpa pública y pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores. Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto”, señaló.
La razón por la que Luis de Llano no se disculpa públicamente con Sasha Sokol
Uno de los puntos que Sasha Sokolresaltó en su comunicado fue la justificación que ha utilizado el productor para no cumplir con la orden judicial. De acuerdo con la cantante, el argumento del productor para no emitir la disculpa pública es que hacerlo supuestamente la “revictimizaría”.
“Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo. Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, aseguró.
Para Sasha Sokol, el cumplimiento de esta sentencia va mucho más allá de un simple trámite legal. La artista considera que la disculpa pública es un paso fundamental, pues al reconocer sus actos públicamente, se logra estabilizar la verdad.
“¿Por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad. Así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz, como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, finalizó.