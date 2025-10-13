Sasha Sokol revela que Luis de Llano ha ignorado su sentencia por daño moral

Sasha Sokol revela que Luis de Llano aún no cumple con la sentencia por daño moral

Tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dio la razón a Sasha Sokol en la demanda por daño moral contra el productor Luis de Llano, se establecieron una serie de obligaciones que este debía cumplir. De acuerdo con la resolución, el productor está obligado a ofrecer una disculpa pública por el mismo medio donde habló sobre su relación con Sokol, pagar una indemnización económica, realizar un curso de sensibilización sobre abuso y abstenerse de hacer cualquier declaración o comentario sobre la cantante en cualquier medio.

Sin embargo, hasta el momento, el productor no ha cumplido con ninguna de estas disposiciones, situación que Sasha reiteró frente a los medios durante su más reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser abordada, la cantante explicó: “Pues tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena".

Luis de Llano Macedo (Agencia México)

Además, la cantante refutó los argumentos que intentan justificar la relación entre ella y de Llano señalando que “no es cierto que eran otros tiempos” ni que “estaba bien visto”.

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico", apuntó.

Sasha Sokol revela que Luis de Llano no ha cumplido con la sentencia de la Suprema Corte. (Instagram)

Sasha Sokol agradece el apoyo de su gente más cercana

Por otro lado, Sasha Sokol expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas en el gremio artístico, destacando especialmente a Itatí Cantoral, quien la ha defendido públicamente y reconocido su valentía como mamá. También mencionó al productor Kiko Campos, quien admitió haber normalizado la relación entre ella y Luis de Llano.

“Estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son. Y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho. Kiko Campos tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa", señaló.

Sasha Sökol y Luis de Llano mantuvieron una relación de cuatro años. (Especial/YouTube)

Sasha también reconoció el respaldo de sus compañeros de Timbiriche, quienes han estado a su lado durante este proceso difícil. Pese a las distintas etapas que han vivido como grupo, ellos la han acompañado en todo momento.

“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal.”