En un reciente encuentro con los medios, Sasha Sokol confirmó que el productor Luis de Llano aún no ha cumplido con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta sentencia histórica es resultado de una demanda por daño moral derivada de la relación que mantuvieron cuando la cantante tenía apenas 14 años.
Sasha Sokol revela que Luis de Llano ha ignorado su sentencia por daño moral
Sasha Sokol revela que Luis de Llano aún no cumple con la sentencia por daño moral
Tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dio la razón a Sasha Sokol en la demanda por daño moral contra el productor Luis de Llano, se establecieron una serie de obligaciones que este debía cumplir. De acuerdo con la resolución, el productor está obligado a ofrecer una disculpa pública por el mismo medio donde habló sobre su relación con Sokol, pagar una indemnización económica, realizar un curso de sensibilización sobre abuso y abstenerse de hacer cualquier declaración o comentario sobre la cantante en cualquier medio.
Sin embargo, hasta el momento, el productor no ha cumplido con ninguna de estas disposiciones, situación que Sasha reiteró frente a los medios durante su más reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser abordada, la cantante explicó: “Pues tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena".
Además, la cantante refutó los argumentos que intentan justificar la relación entre ella y de Llano señalando que “no es cierto que eran otros tiempos” ni que “estaba bien visto”.
“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico", apuntó.
Sasha Sokol agradece el apoyo de su gente más cercana
Por otro lado, Sasha Sokol expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas en el gremio artístico, destacando especialmente a Itatí Cantoral, quien la ha defendido públicamente y reconocido su valentía como mamá. También mencionó al productor Kiko Campos, quien admitió haber normalizado la relación entre ella y Luis de Llano.
“Estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son. Y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho. Kiko Campos tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa", señaló.
Sasha también reconoció el respaldo de sus compañeros de Timbiriche, quienes han estado a su lado durante este proceso difícil. Pese a las distintas etapas que han vivido como grupo, ellos la han acompañado en todo momento.
“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal.”
Sasha Sokol gana un fallo histórico contra Luis de Llano por abuso sexual
El 25 de junio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó a favor de la cantante Sasha Sokol en su demanda por daño moral contra el productor Luis de Llano, derivada de la relación que mantuvieron cuando ella tenía apenas 14 años y él 39.
Sokol expresó en un mensaje de su cuenta de X, que tras la decisión de la corte, el productor “deberá aceptar las consecuencias de sus actos”. “Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas”, escribió la cantante.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual.— Sasha Sokol (@SashaSokol) June 25, 2025
La Corte le ha negado el amparo. Ya no existe una instancia más alta en la justicia mexicana: deberá aceptar las consecuencias de sus…
La resolución, emitida en 2023, marcó un precedente en México al reconocer que las víctimas de delitos sexuales tienen derecho a reclamar una indemnización sin límite de tiempo, rompiendo así con las barreras legales que muchas veces impiden a las víctimas acceder a la justicia años después de los hechos.