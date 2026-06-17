Sasha Sokol reapareció en redes sociales para sumarse a las muestras de cariño tras la muerte de Robert Thurman, una de las figuras más influyentes en la difusión del budismo tibetano en Occidente y papá de la actriz Uma Thurman.
Sasha Sokol da el último adiós a Robert Thurman, reconocido académico y budista estadounidense y papá de Uma Thurman
Sasha Sokol despide a Robert Thurman, quien murió a los 84 años
A través de sus redes sociales, la exintegrante de Timbiriche compartió un breve mensaje para despedir a Robert Thurman: "Gracias, Bob, por una vida dedicada a la sabiduría y la compasión. Om Mani Padme Hum. Robert Thurman (1941-2026)", escribió.
En las imágenes que compartió la intérprete de “Serás el aire” se nota la cercanía que tenía con Thurman, en gran medida por el gran interés que Sasha ha demostrado por las filosofías orientales, la meditación y las corrientes espirituales vinculadas al budismo.
La muerte de Robert A. F. Thurman fue confirmada hoy por Tibet House US, institución que él mismo ayudó a fundar. El académico falleció el 16 de junio en Woodstock, Nueva York, a los 84 años.
¿Quién fue Robert Thurman, el hombre que acercó el budismo tibetano a Occidente?
Nacido el 3 de agosto de 1941 en Nueva York, Robert Thurman creció en una familia vinculada al mundo intelectual y periodístico. Durante su juventud estudió en Harvard, pero un accidente automovilístico que le hizo perder un ojo modificó radicalmente el rumbo de su vida. Tras abandonar la universidad, emprendió una búsqueda personal que lo llevó por Europa, Medio Oriente y Asia.
Ese viaje terminó por conducirlo a India, donde en 1962 conoció al Dalái Lama. Aquel encuentro marcó el inicio de una amistad y una relación académica que se extenderían durante más de seis décadas.
Después de estudiar la lengua tibetana y profundizar en la filosofía budista, Thurman se convirtió en uno de los primeros estadounidenses ordenados como monje budista tibetano y el primer occidental en recibir esa ordenación directamente del Dalái Lama.
Años después renunció a sus votos monásticos para casarse con la modelo sueco-alemana Nena von Schlebrügge, con quien tuvo a su hija, la actriz Uma Thurman y otros tres hijos: Ganden, Dechen y Mipam.
La trayectoria académica de Robert Thurman
Robert Thurman tuvo una trayectoria académica de prestigio. Durante tres décadas ocupó la cátedra Jey Tsong Khapa de Estudios Budistas Indo-Tibetanos en la Universidad de Columbia, considerada la primera cátedra dotada de estudios budistas en Occidente.
Se retiró oficialmente en 2019 después de una carrera dedicada a la enseñanza, la investigación y la traducción de textos clásicos tibetanos.
Su trabajo ayudó a introducir conceptos de la filosofía budista a generaciones de estudiantes, académicos y lectores occidentales. Escribió, tradujo y editó más de una veintena de libros sobre budismo, historia asiática y espiritualidad.
Su influencia fue tal que la revista Time lo incluyó en 1997 entre las 25 personas más influyentes de Estados Unidos, mientras que The New York Times llegó a describirlo como el principal experto estadounidense en budismo tibetano.
Tibet House US y el legado de Robert Thurman
En 1987, Robert Thurman cofundó Tibet House US junto con el actor Richard Gere y el compositor Philip Glass. El objetivo del centro era preservar y promover la cultura tibetana después del exilio de miles de tibetanos tras la ocupación de su territorio por parte de China.
La institución se convirtió en uno de los principales centros de difusión de arte, pensamiento y tradiciones tibetanas en Estados Unidos.
Thurman también impulsó el centro de bienestar Menla Retreat & Dewa Spa, ubicado en Nueva York, donde continuó impartiendo conferencias, talleres y encuentros dedicados a la meditación y la filosofía budista incluso después de su retiro universitario.