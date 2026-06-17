Sasha Sokol da el último adiós a Robert Thurman, reconocido académico y budista estadounidense y papá de Uma Thurman

Sasha Sokol despide a Robert Thurman, quien murió a los 84 años

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Timbiriche compartió un breve mensaje para despedir a Robert Thurman: "Gracias, Bob, por una vida dedicada a la sabiduría y la compasión. Om Mani Padme Hum. Robert Thurman (1941-2026)", escribió.

En las imágenes que compartió la intérprete de “Serás el aire” se nota la cercanía que tenía con Thurman, en gran medida por el gran interés que Sasha ha demostrado por las filosofías orientales, la meditación y las corrientes espirituales vinculadas al budismo.

Muere Robert Thurman, reconocido académico y budista estadounidense y papá de Uma Thurman (Instagram)

La muerte de Robert A. F. Thurman fue confirmada hoy por Tibet House US, institución que él mismo ayudó a fundar. El académico falleció el 16 de junio en Woodstock, Nueva York, a los 84 años.

