"Esperemos que lo haga": Erik Rubín apoya a Sasha Sokol y desea que Luis de Llano cumpla con el fallo de la Corte

Erik Rubín apoya a Sasha Sokol y espera que Luis de Llano cumpla con fallo de la Corte

Aunque siempre se ha mostrado respetuoso y hermético respecto al proceso legal que Sasha Sokol interpuso contra el productor Luis de Llano por abuso sexual cuando ella era menor de edad, Erik Rubín se pronunció sobre la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo fallo obliga al productor a dar una disculpa pública y a realizar un pago reparatorio del daño, situación que hasta el momento no se ha cumplido.

Erik Rubín apoya a Sasha Sokol y espera que Luis de Llano cumpla con el fallo de la Suprema Corte (Carlos Tischler/Shutterstock)

El cantante, quien se encuentra en una inmejorable etapa de su vida personal gracias a su nueva relación de pareja, fue claro al señalar que espera que Luis de Llano cumpla lo estipulado por las autoridades.

“Es algo que (De Llano) tiene que hacer y que esperemos todos que lo haga”, comentó Erik ante los medios y señaló que no ha hablado con las partes involucradas, aunque reiteró su apoyo incondicional a Sasha.

Sasha Benny Erik: El proyecto musical que reunió a los tres ex Timbiriches hace más de 10 años (Aydee Cuevas)

“No, no he hablado con ninguno. Yo apoyo a mi hermana y espero que Luis lo haga, así como las autoridades y todos esperamos que lo haga”, subrayó el ex integrante de Timbiriche, banda que tendrá otro reencuentro con motivo del Mundial de Futbol 2026.