Katy Perry y Justin Trudeau parecen estar listos para comenzar una nueva etapa juntos. Después de varios meses de relación y de compaginar sus agendas mientras la cantante recorría Europa con su gira, la pareja planea aprovechar agosto para instalarse, fortalecer su vínculo y encontrar una dinámica que también funcione para sus respectivas familias.
Katy Perry y Justin Trudeau dan el siguiente paso en su relación: buscan construir una vida juntos
Katy Perry y Justin Trudeau planean dar un nuevo paso en su relación
De acuerdo con una fuente citada por Us Weekly, el objetivo es que ambos puedan dejar atrás el ritmo de los viajes y comenzar una vida más estable.
"La idea es estabilizarse y tener un tiempo libre en agosto para definir la estructura de su relación, echar raíces y encontrar un ritmo adecuado. Quieren asegurarse de que exista un sistema estable para criar a sus hijos".
Durante las últimas semanas, Katy Perry y Justin Trudeau habrían compartido tiempo en Europa junto a sus hijos. La cantante es madre de Daisy, de cinco años, fruto de su relación con Orlando Bloom, mientras que el ex primer ministro de Canadá tiene tres hijos —Xavier, Ella-Grace y Hadrien— con su exesposa Sophie Grégoire.
Una relación que sigue fortaleciéndose
Según la misma fuente, Trudeau tenía claro que, tras dejar el cargo como primer ministro de Canadá, buscaba llevar una vida mucho más tranquila. Sin embargo, el inicio de su romance con Perry modificó parte de esos planes.
"Compró una casa, regresó a Montreal y aún no se ha instalado del todo debido a su relación y al nuevo entorno en el que viven".
La persona cercana a la pareja añadió que quienes los rodean desean que esta historia continúe creciendo: "Todos los apoyan, pero necesitan asentarse un poco, así que ese es el plan. Todos los que los conocen desean que su relación funcione".
Los primeros rumores de romance surgieron cuando ambos fueron vistos cenando en Montreal en julio de 2025. Meses después hicieron su primera aparición pública en París y, posteriormente, oficializaron su relación a través de redes sociales.
Katy Perry ya forma parte del entorno familiar de Justin Trudeau
Además de compartir tiempo con los hijos de ambos, la cantante también ha estrechado la relación con la familia del político canadiense.
De acuerdo con la fuente, Katy Perry incluso ha comenzado a orientar a Xavier, el hijo mayor de Trudeau, quien busca abrirse camino en la música.
"Ella lo está asesorando sobre cómo tener más atractivo para el público pop. Él ha estado pasando tiempo con ella y su padre durante esta etapa de la gira".
La complicidad entre ambos también se refleja en el interés de Perry por la cultura canadiense: "Katy y Justin hablan el mismo idioma del amor".
Y agregó: "Ella compra ropa de diseñadores de Quebec. A Justin le llena de orgullo que ella quiera experimentar su cultura lo máximo posible. Quiere integrarse en su cultura, y para ella es importante que él se sienta orgulloso. Él está aprendiendo mucho de ella y ella está aprendiendo mucho de él".
Hace apenas unas semanas, la intérprete también habló sobre el momento personal que atraviesa durante una entrevista en el podcast Unfamous, donde aseguró que el amor ha transformado su vida.
"Estoy en constante transformación... Estoy renaciendo constantemente, transformándome constantemente, ya sabes, como un fénix que resurge de las cenizas y luego, con suerte, se convierte en águila".
Con el final de la gira cada vez más cerca, todo apunta a que Katy Perry y Justin Trudeau aprovecharán esta pausa para construir una rutina en común y consolidar una relación que ha evolucionado con rapidez durante el último año.