Katy Perry y Justin Trudeau dan el siguiente paso en su relación: buscan construir una vida juntos

Katy Perry y Justin Trudeau planean dar un nuevo paso en su relación

De acuerdo con una fuente citada por Us Weekly, el objetivo es que ambos puedan dejar atrás el ritmo de los viajes y comenzar una vida más estable.

Justin Trudeau y Katy Perry (Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Festiva)

"La idea es estabilizarse y tener un tiempo libre en agosto para definir la estructura de su relación, echar raíces y encontrar un ritmo adecuado. Quieren asegurarse de que exista un sistema estable para criar a sus hijos".

Durante las últimas semanas, Katy Perry y Justin Trudeau habrían compartido tiempo en Europa junto a sus hijos. La cantante es madre de Daisy, de cinco años, fruto de su relación con Orlando Bloom, mientras que el ex primer ministro de Canadá tiene tres hijos —Xavier, Ella-Grace y Hadrien— con su exesposa Sophie Grégoire.

Una relación que sigue fortaleciéndose

Según la misma fuente, Trudeau tenía claro que, tras dejar el cargo como primer ministro de Canadá, buscaba llevar una vida mucho más tranquila. Sin embargo, el inicio de su romance con Perry modificó parte de esos planes.

Katy Perry y Justin Trudeau (Instagram)

"Compró una casa, regresó a Montreal y aún no se ha instalado del todo debido a su relación y al nuevo entorno en el que viven".

La persona cercana a la pareja añadió que quienes los rodean desean que esta historia continúe creciendo: "Todos los apoyan, pero necesitan asentarse un poco, así que ese es el plan. Todos los que los conocen desean que su relación funcione".

Los primeros rumores de romance surgieron cuando ambos fueron vistos cenando en Montreal en julio de 2025. Meses después hicieron su primera aparición pública en París y, posteriormente, oficializaron su relación a través de redes sociales.