Talay Riley, compositor de éxitos para Dua Lipa y Britney Spears, muere asesinado en Londres

Talay Riley muere asesinado en Londres

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Talay Riley fue declarado muerto en el lugar. En el mismo incidente también resultó herido un joven de 20 años, quien fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Talay Riley (Instagram)

Las autoridades arrestaron inicialmente a tres personas bajo sospecha de asesinato. Un hombre de 27 años fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones, mientras que un hombre de 24 años y una mujer de 25 fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.

La investigación sigue abierta y la policía continúa recopilando testimonios y revisando imágenes de cámaras de seguridad.

Familiares y colegas despiden a Talay Riley

Tras conocerse la noticia, la familia del compositor compartió un mensaje en el que destacó el impacto que tuvo en quienes lo rodeaban.

“Hijo, hermano, tío y amigo amado”, expresaron sus familiares. “Trajo amor, luz y alegría a nuestra familia y a todos los que lo conocieron. Siempre atesoraremos su amabilidad, su hermoso espíritu y su notable talento. Su presencia tocó muchas vidas y su memoria permanecerá en nuestros corazones para siempre. Que su alma descanse en perfecta paz”.

Talay Riley (Instagram)

Su hermano, el productor Michael Orabiyi, conocido como Scribz Riley, también le dedicó unas palabras en redes sociales: “Mi corazón está destrozado. Esto no se siente real. Se siente como un mal sueño”, escribió.

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Artistas como Stormzy, Wretch 32, Oritsé Williams, Craig David, Kehlani y Chip expresaron públicamente su tristeza por la pérdida. Este último recordó además la importancia que tuvo Riley en los primeros años de su carrera.