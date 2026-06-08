Talay Riley, compositor de éxitos para Dua Lipa y Britney Spears, muere asesinado en Londres

El cantautor y compositor británico Talay Riley, quien escribió algunos de los éxitos más importantes del pop y el R&B de las últimas décadas, murió el pasado 5 de junio de 2026 a los 35 años tras ser víctima de un ataque con arma blanca en el este de Londres.
De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Londres, los agentes acudieron alrededor de las 09:00 horas a un reporte de agresión en Pankhurst Avenue, Silvertown, donde encontraron al músico con múltiples heridas de arma blanca en el jardín de una propiedad cercana en Rayleigh Road.
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Talay Riley muere asesinado en Londres
A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Talay Riley fue declarado muerto en el lugar. En el mismo incidente también resultó herido un joven de 20 años, quien fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida.
Las autoridades arrestaron inicialmente a tres personas bajo sospecha de asesinato. Un hombre de 27 años fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones, mientras que un hombre de 24 años y una mujer de 25 fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.
La investigación sigue abierta y la policía continúa recopilando testimonios y revisando imágenes de cámaras de seguridad.
Familiares y colegas despiden a Talay Riley
Tras conocerse la noticia, la familia del compositor compartió un mensaje en el que destacó el impacto que tuvo en quienes lo rodeaban.
“Hijo, hermano, tío y amigo amado”, expresaron sus familiares. “Trajo amor, luz y alegría a nuestra familia y a todos los que lo conocieron. Siempre atesoraremos su amabilidad, su hermoso espíritu y su notable talento. Su presencia tocó muchas vidas y su memoria permanecerá en nuestros corazones para siempre. Que su alma descanse en perfecta paz”.
Su hermano, el productor Michael Orabiyi, conocido como Scribz Riley, también le dedicó unas palabras en redes sociales: “Mi corazón está destrozado. Esto no se siente real. Se siente como un mal sueño”, escribió.
Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Artistas como Stormzy, Wretch 32, Oritsé Williams, Craig David, Kehlani y Chip expresaron públicamente su tristeza por la pérdida. Este último recordó además la importancia que tuvo Riley en los primeros años de su carrera.
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Talay Riley, el compositor detrás de grandes éxitos
Nacido el 10 de julio de 1990 en Londres, de padres nigerianos, Talay Riley comenzó a construir su carrera desde muy joven. A los 18 años ya había firmado un importante acuerdo editorial y poco después alcanzó notoriedad gracias a su trabajo junto al rapero Chipmunk.
Entre sus primeros éxitos destacan “Look for Me”, lanzado en 2009, y la composición de “Oopsy Daisy”, sencillo que alcanzó el número uno en las listas británicas.
Como intérprete también desarrolló una carrera propia con canciones como “Make You Mine” y colaboraciones junto a artistas como LuvBug y Wilkinson. Sin embargo, fue como compositor donde dejó una huella más profunda.
Su talento lo llevó a trabajar con algunas de las figuras más importantes de la música internacional. Entre sus créditos destacan canciones para Dua Lipa, Khalid, Britney Spears, Chris Brown, The Chainsmokers, Zendaya, Nick Jonas, Jessie J, Usher, Ella Mai, Craig David, Kehlani y Ellie Goulding, entre otros artistas.
También participó en “Lights On” de H.E.R., tema incluido en el álbum que obtuvo el Grammy al Mejor Álbum de R&B en 2019.
Con más de 260 canciones registradas a su nombre y colaboraciones que abarcan géneros como el pop, el R&B y la música urbana, Talay Riley construyó una carrera con una larga lista de canciones que siguen sonando alrededor del mundo y en el recuerdo de quienes compartieron con él tanto dentro como fuera de los estudios de grabación.