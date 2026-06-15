Muere Anne Schedeen, la inolvidable Kate Tanner de ALF, a los 77 años

En el mensaje que compartieron sus familiares describieron a Anne Schedeen como una mujer de espíritu creativo y gran sentido del humor.

"Es con el corazón más pesado que compartimos que Annie ha fallecido en paz", escribieron.

Anne Schedeen (RRSS)

La familia destacó además su "legado extraordinario de energía creativa, humor agudo, deleite en su familia, adoración por los perros pequeños, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por una buena historia".

"La extrañamos muchísimo, como todos los que la conocieron", añadieron. La publicación también incluyó unas palabras atribuidas a la propia actriz: "Siempre estoy con ustedes".

Anne Schedeen (RRSS)

Su agente, Tom Markley, también lamentó la pérdida y expresó: "Annie lo era todo para su familia y para esta agencia".

En lugar de enviar flores, la familia pidió que quienes desearan honrar su memoria realizaran donaciones a Habitat for Humanity, una de las organizaciones benéficas dedicada a construir y mejorar viviendas para familias de bajos ingresos, que Schedeen apoyaba activamente.