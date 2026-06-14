Muere Jorge Lyle, papá de Pablo Lyle; el actor no habría obtenido permiso para despedirse de él

Muere Jorge Lyle, papá de Pablo Lyle

La noticia de la muerte de Jorrge Lyle fue confirmada por el periodista de espectáculos Raúl Gutiérrez, quien señaló que el accidente agravó el delicado cuadro médico que enfrentaba desde tiempo atrás. De acuerdo con los reportes, el papá de Pablo Lyle permanecía internado en un centro de cuidados especializados, donde recibía asistencia las 24 horas ante el avance de la enfermedad neurodegenerativa.

Pablo Lyle (Instagram)

El fallecimiento ocurre en un momento especialmente difícil para el actor mexicano, quien permanece en una prisión de Estados Unidos tras haber sido sentenciado por homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, ocurrida después de una pelea vial en Miami en 2019.

En días recientes trascendió que el actor había intentado obtener un permiso humanitario para visitar a su papá debido al deterioro de su estado de salud. Incluso, Univisión informó que existía la posibilidad de solicitar una autorización especial contemplada en la legislación de Florida para casos familiares de extrema gravedad.

Pablo Lyle (Dimitrios Kambouris)

Sin embargo, posteriormente se reportó que la petición no prosperó. El periodista Raúl Gutiérrez informó a través de redes sociales: "Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle. Desde hace varios días, Pablo intentaba obtener un permiso humanitario para visitarlo debido al delicado estado de salud en que se encontraba tras sufrir un accidente. Lamentablemente, dicho permiso nunca fue concedido", informó.