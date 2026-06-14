Jorrge Lyle, papá del actor mexicano Pablo Lyle , falleció el sábado 13 de junio a los 77 años de edad, luego de que su estado de salud se complicara tras sufrir una fuerte caída en la residencia especializada donde recibía atención permanente debido al Alzheimer que padecía desde hace varios años.
Muere Jorge Lyle, papá de Pablo Lyle; el actor no habría obtenido permiso para despedirse de él
Muere Jorge Lyle, papá de Pablo Lyle
La noticia de la muerte de Jorrge Lyle fue confirmada por el periodista de espectáculos Raúl Gutiérrez, quien señaló que el accidente agravó el delicado cuadro médico que enfrentaba desde tiempo atrás. De acuerdo con los reportes, el papá de Pablo Lyle permanecía internado en un centro de cuidados especializados, donde recibía asistencia las 24 horas ante el avance de la enfermedad neurodegenerativa.
El fallecimiento ocurre en un momento especialmente difícil para el actor mexicano, quien permanece en una prisión de Estados Unidos tras haber sido sentenciado por homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, ocurrida después de una pelea vial en Miami en 2019.
En días recientes trascendió que el actor había intentado obtener un permiso humanitario para visitar a su papá debido al deterioro de su estado de salud. Incluso, Univisión informó que existía la posibilidad de solicitar una autorización especial contemplada en la legislación de Florida para casos familiares de extrema gravedad.
Sin embargo, posteriormente se reportó que la petición no prosperó. El periodista Raúl Gutiérrez informó a través de redes sociales: "Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle. Desde hace varios días, Pablo intentaba obtener un permiso humanitario para visitarlo debido al delicado estado de salud en que se encontraba tras sufrir un accidente. Lamentablemente, dicho permiso nunca fue concedido", informó.
Jorge Lyle enfrentó una larga batalla contra el Alzheimer
Aunque la familia Lyle mantuvo discreción respecto al estado de salud de Jorge Lyle, se sabía que desde hace años enfrentaba una compleja lucha contra el Alzheimer, enfermedad que fue deteriorando progresivamente su calidad de vida.
El avance del padecimiento motivó su ingreso a una institución especializada, donde recibía atención constante y supervisión médica permanente. La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la familia del actor, especialmente ante las circunstancias que rodean esta pérdida.
Hasta ahora, la familia Lyle ha enviado un comunicado oficial sobre el deceso. Sin embargo, seguidores, colegas y figuras del medio artístico han expresado sus condolencias a través de redes sociales.
La muerte de Jorge Lyle representa un nuevo episodio doloroso para la familia, que enfrenta este duelo en medio de la complicada situación legal que atraviesa el actor mexicano.