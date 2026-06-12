Muere la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia a los 47 años tras casi cuatro años en coma

La princesa Bha, como era conocida en su país, padecía una infección abdominal y "su estado siguió empeorando" hasta que "falleció en paz" el jueves por la noche, indicó la Oficina de la Casa Real en un comunicado.

Su cuerpo será velado en el Gran Palacio de Bangkok y su funeral se celebrará "con los más altos honores según la tradición real", añadió.

Bajrakitiyabha, la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, estuvo en coma en el hospital desde que sufrió un grave problema cardíaco en una sesión de entrenamiento con perros del ejército en diciembre de 2022.

Princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia (AFP)

El Palacio Real había informado en agosto de 2025 que padecía una grave infección sanguínea y dependía de aparatos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

En mayo, la casa real indicó que su estado de salud se había "deteriorado" gravemente y que su infección se había vuelto "incontrolable".