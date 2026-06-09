Muere Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo y reconocido productor musical

Muere Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo

La noticia de la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo fue confirmada la noche del 8 de junio por Televisa Espectáculos, sin embargo, hasta el momento, ni Alessandra Rosaldo ni otros integrantes de su familia se han pronunciado sobre la pérdida.

“Jaime Sánchez Rosaldo, manager y creador de estrellas como Lucero , Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo, así como su ex esposa la Sra Gabriela Barrero; a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”, se publicó en la cuenta de Instagram de Televisa Espectáculos.

Aunque las causas oficiales de la muerte del productor Jaime Sánchez Rosaldo no han sido reveladas por la familia, el comunicador Carlo Uriel reportó que habría sufrido un infarto cardiovascular.

Jaime Sánchez Rosaldo y Alessandra Rosaldo (Instagram)

“Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad”.

“El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular”, informó el reportero a través de sus redes sociales.