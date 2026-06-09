La familia Rosaldo atraviesa un difícil momento tras darse a conocer el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, a los 84 años de edad.
Muere Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo y reconocido productor musical
Muere Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo
La noticia de la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo fue confirmada la noche del 8 de junio por Televisa Espectáculos, sin embargo, hasta el momento, ni Alessandra Rosaldo ni otros integrantes de su familia se han pronunciado sobre la pérdida.
“Jaime Sánchez Rosaldo, manager y creador de estrellas como Lucero , Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo, así como su ex esposa la Sra Gabriela Barrero; a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”, se publicó en la cuenta de Instagram de Televisa Espectáculos.
Aunque las causas oficiales de la muerte del productor Jaime Sánchez Rosaldo no han sido reveladas por la familia, el comunicador Carlo Uriel reportó que habría sufrido un infarto cardiovascular.
“Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad”.
“El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular”, informó el reportero a través de sus redes sociales.
¿Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo?
Jaime Sánchez Rosaldo nació el 24 de julio de 1941 y falleció el 8 de junio de 2026, a los 84 años de edad. A lo largo de más de cinco décadas, se consolidó como una figura clave dentro de la industria del entretenimiento en México, destacando por su trabajo como productor musical y representante artístico.
Su trayectoria estuvo ligada al desarrollo de importantes carreras musicales. Como mánager y productor, colaboró con artistas como Lucero, José María Napoleón, Dulce y Lupita D'Alessio, además de desempeñar un papel determinante en el inicio de la carrera de su hija, Alessandra Rosaldo.
Uno de sus mayores aciertos profesionales fue impulsar la creación de Sentidos Opuestos, el exitoso dueto que Alessandra formó junto a Chacho Gaytán. Fue precisamente Jaime Sánchez Rosaldo quien propició el encuentro entre ambos artistas, dando origen al proyecto que debutó en 1993 y que marcó una época en el pop mexicano.
En el ámbito personal, estuvo casado con Gabriela Barrero, con quien tuvo tres hijas: Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de su matrimonio, sí se sabe que la pareja se divorció años después.
En distintas ocasiones, Alessandra ha hablado públicamente sobre la dinámica familiar que vivió durante su infancia. En una entrevista con Yordi Rosado, la cantante recordó que la relación entre sus padres estuvo marcada por constantes conflictos.
“Crecimos mis hermanas y yo en un ambiente muy hostil. Mis papás se llevaban fatal, no solo no se sabían comunicar, sino que se peleaban muchísimo”, confesó.
Incluso, la intérprete llegó a describir el ambiente en casa como un auténtico "campo de batalla", una experiencia que, según ha compartido, influyó profundamente en distintos aspectos de su vida personal y emocional.