Muere John Loring, el hombre que transformó a Tiffany & Co. en un ícono mundial de lujo

El mundo de la moda, el diseño y la alta joyería despide a una de sus figuras más influyentes. John Loring, histórico director de diseño de Tiffany & Co., falleció a los 86 años en Palm Beach, Florida, según confirmó la propia firma de lujo a Page Six.
Durante tres décadas, su visión ayudó a definir la identidad moderna de una de las casas de joyería más reconocidas del mundo.
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Muere John Loring, el hombre que ayudó a construir el universo Tiffany
John Loring fue mucho más que un ejecutivo creativo. Se convirtió en el gran narrador de la historia de Tiffany, un embajador de su legado y uno de los responsables de proyectar la marca a una audiencia global. Tras su retiro en 2009, recibió el título de director de diseño emérito, una distinción reservada para figuras excepcionales dentro de la compañía.
En el comunicado, Tiffany & Co. lamentó profundamente su fallecimiento y destacó que su creatividad, visión y pasión por la artesanía dejaron una huella imborrable en la firma.
Cuando John Loring llegó a Tiffany & Co. en 1979, la compañía contaba con apenas unas cuantas boutiques. Durante los 30 años que permaneció al frente de la dirección de diseño, fue testigo y protagonista de su expansión internacional hasta convertirse en una potencia global del lujo.
Su trabajo no se limitó al diseño de productos. Loring supervisó colecciones, seleccionó piezas para las tiendas alrededor del mundo y contribuyó a construir el imaginario que hoy identifica a Tiffany. También impulsó la preservación de la historia de la firma a través de numerosos libros dedicados a su legado y a algunos de sus diseñadores más célebres.
Varios de esos títulos fueron editados por Jacqueline Kennedy Onassis durante su etapa como editora en Doubleday, una colaboración que reforzó el prestigio cultural de sus publicaciones.
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El legado de Jogn Loring: artista, escritor y referente cultural
Antes de incorporarse a Tiffany, Loring desarrolló una destacada carrera en el mundo editorial. Fue jefe de la oficina de Nueva York de Architectural Digest y uno de sus principales colaboradores. Además, estudió en Yale y posteriormente en la École des Beaux-Arts de París.
Su faceta artística también fue ampliamente reconocida. Sus grabados y pinturas se exhibieron en instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el Whitney Museum y el Metropolitan Museum of Art. Asimismo, participó durante años en el Comité de Adquisiciones del MoMA para el departamento de grabados y libros ilustrados.
Quienes lo conocieron destacan su enorme curiosidad intelectual, su elegancia y su capacidad para conectar disciplinas tan diversas como el arte, el diseño, la moda y la cultura. Su archivo personal, que documenta décadas de relaciones con artistas, diseñadores, miembros de la realeza y figuras de la vida cultural internacional, se conserva actualmente en la Universidad de Columbia.