Muere John Loring, el hombre que transformó a Tiffany & Co. en un ícono mundial de lujo

Muere John Loring, el hombre que ayudó a construir el universo Tiffany

John Loring fue mucho más que un ejecutivo creativo. Se convirtió en el gran narrador de la historia de Tiffany, un embajador de su legado y uno de los responsables de proyectar la marca a una audiencia global. Tras su retiro en 2009, recibió el título de director de diseño emérito, una distinción reservada para figuras excepcionales dentro de la compañía.

En el comunicado, Tiffany & Co. lamentó profundamente su fallecimiento y destacó que su creatividad, visión y pasión por la artesanía dejaron una huella imborrable en la firma.

John Loring (Getty Images )

Cuando John Loring llegó a Tiffany & Co. en 1979, la compañía contaba con apenas unas cuantas boutiques. Durante los 30 años que permaneció al frente de la dirección de diseño, fue testigo y protagonista de su expansión internacional hasta convertirse en una potencia global del lujo.

Su trabajo no se limitó al diseño de productos. Loring supervisó colecciones, seleccionó piezas para las tiendas alrededor del mundo y contribuyó a construir el imaginario que hoy identifica a Tiffany. También impulsó la preservación de la historia de la firma a través de numerosos libros dedicados a su legado y a algunos de sus diseñadores más célebres.

Varios de esos títulos fueron editados por Jacqueline Kennedy Onassis durante su etapa como editora en Doubleday, una colaboración que reforzó el prestigio cultural de sus publicaciones.