Victoria Ruffo reacciona a los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Los últimos días, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se han visto envueltos en rumores de una posible separación. Las especulaciones comenzaron después de que la influencer eliminara algunas fotografías junto al actor y dejaran de aparecer juntos con frecuencia en redes sociales.
En medio de las especulaciones, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre el tema y dejó claro que no dará nada por hecho hasta que su hijo lo confirme.
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Victoria Ruffo reacciona a los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay
"Yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa: Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada", aseguró la actriz.
Ruffo también dejó claro que no acostumbra involucrarse en la vida sentimental de José Eduardo y que respeta por completo sus decisiones personales: "No me gusta meterme en lo que no me importa", recalcó.
Aunque evitó hablar sobre el estado de la relación, sí compartió cómo ha visto a su hijo en las últimas semanas: "Yo lo veo muy bien, muy contento, creciendo a su hija. Tessa está maravillosa".
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Victoria Ruffo habla de su relación con Paola Dalay
En la misma entrevista, Victoria Ruffo respondió, con el sentido del humor que la caracteriza, cuando le preguntaron cómo es su convivencia con Paola Dalay: "Yo nunca me he llevado bien con mi nuera", declaró.
Tras provocar las risas de los presentes, enseguida aclaró que se trataba de una broma y explicó que mantienen una relación cordial: "Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno. Tampoco es de cacerolazo, ¿no? Cercanos, lo que debe ser, punto".
Sus declaraciones coinciden con lo dicho recientemente por la propia Paola Dalay durante una dinámica de preguntas y respuestas en TikTok. La influencer desmintió la percepción de algunos usuarios que consideraban a Victoria Ruffo una suegra estricta.
"Falso, es lindísima, es muy buena onda, muy consentidora, muy simpática y tiene humor negro".
Hasta el momento, ni José Eduardo Derbez ni Paola Dalay se han pronunciado sobre los rumores de una posible separación, por lo que las versiones continúan sin una confirmación oficial. Mientras tanto, ambos siguen enfocados en la crianza de su hija Tessa.