Victoria Ruffo reacciona a los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Victoria Ruffo reacciona a los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Durante un encuentro con la prensa, Victoria Ruffo explicó que, hasta ahora, no tiene conocimiento de ningún problema entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay , por lo que prefiere no sacar conclusiones.

"Yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa: Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada", aseguró la actriz.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram/Paola Dalay)

Ruffo también dejó claro que no acostumbra involucrarse en la vida sentimental de José Eduardo y que respeta por completo sus decisiones personales: "No me gusta meterme en lo que no me importa", recalcó.

Aunque evitó hablar sobre el estado de la relación, sí compartió cómo ha visto a su hijo en las últimas semanas: "Yo lo veo muy bien, muy contento, creciendo a su hija. Tessa está maravillosa".

