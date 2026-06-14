El cantante y compositor estadounidense Oliver Tree falleció este domingo 14 de junio de 2026 a los 32 años, tras verse involucrado en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.
Muere el cantante Oliver Tree en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro
Muere Oliver Tree a los 32 años en un accidente aéreo en Brasil
De acuerdo con reportes difundidos por medios brasileños y retomados por diversas fuentes internacionales, el siniestro se registró alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de la ciudad. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre un concesionario de vehículos eléctricos BYD, provocando un incendio que alcanzó cerca de 20 automóviles.
El saldo fue de seis personas fallecidas, entre ellas Oliver Tree; el influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi; Lucas Brito Chaves; el director argentino Lucas Vignale, así como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.
Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han determinado qué originó la colisión entre las aeronaves, identificadas preliminarmente con las matrículas PP-MAC y PR-DJJ.
Testigos señalaron haber visto el impacto en el aire antes de que ambos helicópteros se precipitaran en una zona urbana cercana a la Avenida de las Américas. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y asegurar el área.
La Policía Civil y organismos especializados en aviación han iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias que llevaron a la tragedia.
¿Quién era el cantante Oliver Tree?
Nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, Oliver Tree Nickell logró consolidarse como una de las figuras más singulares de la escena musical contemporánea gracias a una propuesta que mezclaba pop alternativo, hip-hop y electrónica con una estética irreverente y cargada de humor.
Su carrera dio un salto importante en 2017, tras firmar con Atlantic Records luego del éxito viral de When I'm Down. Más adelante llegarían temas como Hurt, Alien Boy y Life Goes On, este último convertido en un fenómeno global en redes sociales.
En 2022 alcanzó una nueva dimensión internacional con Miss You, colaboración junto al productor alemán Robin Schulz que acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.
A lo largo de su trayectoria lanzó álbumes como Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022) y Alone in a Crowd (2023), trabajos que reflejaron su capacidad para combinar géneros y construir personajes que desafiaban las convenciones de la industria musical.
La gira mundial de
Oliver Tree quedó inconclusa
En los últimos meses, Oliver Tree se encontraba promocionando su más reciente producción discográfica, Love You Madly, Hate You Badly (2026), además de recorrer distintas ciudades como parte de The World's First World Tour.
Su presentación más reciente había tenido lugar el pasado 6 de junio en São Paulo, Brasil, donde interpretó algunos de sus temas más emblemáticos ante miles de seguidores.
Además de su faceta como músico, Tree desarrolló una carrera como director, productor y creador de contenido digital. Sus videos virales, su característico corte de cabello y el humor absurdo que impregnaba sus proyectos lo convirtieron en un referente de la cultura alternativa y de internet.
Aunque mantenía una vida privada discreta y rara vez hablaba sobre asuntos personales, Oliver Tree había construido una sólida comunidad de seguidores alrededor del mundo, quienes encontraron en su música y personalidad una propuesta distinta dentro del panorama actual.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y homenajes por parte de fanáticos y colegas que lamentaron la pérdida del artista.
La investigación sobre el accidente continúa en curso, mientras el mundo de la música despide a una de las voces más originales y disruptivas de su generación.