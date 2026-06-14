Muere el cantante Oliver Tree en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Muere Oliver Tree a los 32 años en un accidente aéreo en Brasil

De acuerdo con reportes difundidos por medios brasileños y retomados por diversas fuentes internacionales, el siniestro se registró alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de la ciudad. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre un concesionario de vehículos eléctricos BYD, provocando un incendio que alcanzó cerca de 20 automóviles.

Oliver Tree (Getty Images)

El saldo fue de seis personas fallecidas, entre ellas Oliver Tree; el influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi; Lucas Brito Chaves; el director argentino Lucas Vignale, así como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han determinado qué originó la colisión entre las aeronaves, identificadas preliminarmente con las matrículas PP-MAC y PR-DJJ.

Oliver Tree (Getty Images)

Testigos señalaron haber visto el impacto en el aire antes de que ambos helicópteros se precipitaran en una zona urbana cercana a la Avenida de las Américas. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y asegurar el área.

La Policía Civil y organismos especializados en aviación han iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias que llevaron a la tragedia.