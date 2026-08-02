Jacob Batalon, conocido por dar vida a Ned Leeds en la franquicia de Spider-Man, comenzó una nueva etapa en su vida personal al contraer matrimonio con la diseñadora de interiores Veronica Leahov. Aunque la pareja mantuvo la ceremonia en privado, fue el propio actor quien dejó escapar la noticia durante una reciente entrevista.
La inesperada forma en la que Jacob Batalon, actor de la saga de Spider-Man, confirmó que se casó con Veronica Leahov
Jacob Batalon confirma que ya se casó con Veronica Leahov
Jacob Batallon comenzó una nueva etapa en su vida personal al contraer matrimonio con la diseñadora de interiores Veronica Leahov. Aunque la pareja mantuvo la ceremonia en privado, fue el propio actor quien dejó escapar la noticia durante una reciente entrevista.
El matrimonio fue confirmado por People, después de que Batalon se refiriera a Veronica como su "esposa" mientras conversaba con sus compañeros de reparto de Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland y Zendaya .
En medio de una charla sobre los apodos que reciben, el actor bromeó: "Mi esposa me llama perro grande. En realidad no. Ojalá lo hiciera".
Además de esa declaración, otro detalle llamó la atención de los seguidores: el actor apareció usando una alianza en el dedo anular izquierdo, la misma que también lució durante la premiere de la película en Los Ángeles. Por su parte, Veronica actualizó discretamente su nombre en su sitio web, donde ahora figura como Veronica Leahov Batalon.
Una historia de amor que avanzó casi al mismo tiempo que la de Tom Holland y Zendaya
La noticia llega apenas unas semanas después de que Tom Holland confirmara su matrimonio con Zendaya. Curiosamente, ambas parejas han compartido varias coincidencias en sus historias de amor.
Mientras la actriz dejó entrever su compromiso al aparecer con un anillo de diamantes en los Globos de Oro de 2025, Batalon y Leahov anunciaron oficialmente el suyo en marzo de ese mismo año con una romántica propuesta en Nueva York.
En aquella ocasión, el actor escribió: "El comienzo del resto de nuestras vidas".
Veronica también compartió su emoción en redes sociales: "¡Toda una vida juntos! Nunca imaginé que mi corazón pudiera albergar tanto amor y sentir una emoción tan profunda. Esta es la felicidad más pura que he conocido, ¡y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida con el amor de mi vida!".