El otro 11 del Mundial 2026: Ellas son las 'WAGs', las esposas y novias de los futbolistas estrella de la Copa del Mundo

Antonela Roccuzzo

Esposa de Lionel Messi (Argentina)

Pocas historias de amor en el deporte son tan conocidas como la de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Ambos se conocieron cuando eran niños en Rosario gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo del futuro capitán argentino.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi (Instagram)

Aunque la vida los llevó por caminos distintos cuando Messi emigró a España para incorporarse a La Masía del Barcelona, el vínculo se mantuvo hasta reencontrarse años después.

Se casaron en 2017 en una boda que paralizó a Argentina y hoy son padres de tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

En la actualidad, Antonela es empresaria, modelo e influencer y se ha convertido en una de las figuras más influyentes de América Latina y en el rostro más reconocible entre las parejas de futbolistas del planeta.

Georgina Rodríguez

Prometida de Cristiano Ronaldo (Portugal)

La historia de Georgina Rodríguez es una de las más mediáticas del futbol moderno.

Nacida en Argentina y criada en España, trabajaba en una boutique de lujo en Madrid cuando conoció a Cristiano Ronaldo en 2016.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (Instagram)

Desde entonces, su vida cambió radicalmente. Convertida en empresaria, modelo y protagonista de una exitosa serie documental, Georgina ha construido una marca personal que trasciende el deporte.

Junto al astro portugués ha formado una familia numerosa y se ha consolidado como una de las mujeres más famosas del mundo.

Bruna Biancardi

Ex de Neymar (Brasil)

Modelo, influencer y empresaria brasileña, Bruna Biancardi ha protagonizado una de las relaciones más seguidas y comentadas del futbol internacional.

Su historia de amor con Neymar ha estado marcada por reconciliaciones, separaciones y una constante atención mediática.

Bruna Biancardi y Neymar (Instagram)

A pesar de los altibajos sentimentales, ambos mantienen una relación cercana por el bienestar de sus hijas, Mavie y Mel.

Con millones de seguidores en redes sociales, Bruna se ha convertido en una figura con peso propio dentro del poderoso ecosistema digital brasileño.

Tini Stoessel

Novia de Rodrigo de Paul (Argentina)

La cantante argentina es una de las estrellas musicales más importantes de América Latina con casi 20 años de carrera artística.

Su relación con Rodrigo de Paul ha sido seguida de cerca desde sus primeros encuentros y, tras una separación temporal, ambos retomaron su romance y ahora están comprometidos en matrimonio, con fecha tentativa de la boda para finales de 2026.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Instagram)

La combinación entre una figura central de la música pop y uno de los líderes de la Selección Argentina ha convertido a la pareja en una de las más populares del continente.

Tini aporta al universo mundialista una dimensión que conecta directamente con la industria musical internacional y nos hace recordar, en cierta forma, el fenómeno que fue Victoria Beckham (una de las WAGs originales) durante el mundial de 2006 en Alemania.