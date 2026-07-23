Cynthia Rodríguez presume por primera vez su pancita tras anunciar que espera una niña con Carlos Rivera

Desde Marbella, España, Cynthia Rodríguez publicó un par de videos en sus historias de Instagram en los que aparece sonriente frente al espejo, disfrutando de la emoción que vive junto al cantante.

Cynthia Rodríguez (Instagram)

Con un vestido largo de tirantes en tonos rosa, lila y plateado, Cynthia dejó ver el avanzado estado de su embarazo, reflejando la felicidad que atraviesa mientras se prepara para darle la bienvenida a su primera hija.

En los videos, la también cantante aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes han celebrado la noticia junto a ellos: "Hola, hola. Oigan, gracias, gracias, gracias por sus mensajes, por tanto amor. Es una noticia que nos tiene muy ilusionados, muy felices, muy emocionados y qué bonito que ya lo pudimos compartir al fin".

Cynthia confesó que las últimas horas han estado llenas de emociones y que el cariño del público la ha conmovido profundamente: "Les quiero mandar un beso con todo mi amor. Hoy he estado riéndome, llorando de felicidad y estoy con el corazón así, o sea, lleno, lleno, lleno. Gracias, les mando besos y besos también de María".

Aunque no reveló cuántas semanas de embarazo tiene, sí expresó su gratitud por todas las muestras de afecto recibidas. "Gracias por todo su amor", concluyó.