Apenas unas horas después de anunciar que ella y Carlos Rivera volverán a convertirse en papás, Cynthia Rodríguez compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa: mostró por primera vez su pancita de embarazo y agradeció el cariño que ha recibido desde que reveló que esperan a su primera hija, quien llevará por nombre María.
Cynthia Rodríguez presume por primera vez su pancita tras anunciar que espera una niña con Carlos Rivera
Cynthia Rodríguez presume por primera vez su pancita tras anunciar que espera una niña con Carlos Rivera
Desde Marbella, España, Cynthia Rodríguez publicó un par de videos en sus historias de Instagram en los que aparece sonriente frente al espejo, disfrutando de la emoción que vive junto al cantante.
Con un vestido largo de tirantes en tonos rosa, lila y plateado, Cynthia dejó ver el avanzado estado de su embarazo, reflejando la felicidad que atraviesa mientras se prepara para darle la bienvenida a su primera hija.
En los videos, la también cantante aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes han celebrado la noticia junto a ellos: "Hola, hola. Oigan, gracias, gracias, gracias por sus mensajes, por tanto amor. Es una noticia que nos tiene muy ilusionados, muy felices, muy emocionados y qué bonito que ya lo pudimos compartir al fin".
Cynthia confesó que las últimas horas han estado llenas de emociones y que el cariño del público la ha conmovido profundamente: "Les quiero mandar un beso con todo mi amor. Hoy he estado riéndome, llorando de felicidad y estoy con el corazón así, o sea, lleno, lleno, lleno. Gracias, les mando besos y besos también de María".
Aunque no reveló cuántas semanas de embarazo tiene, sí expresó su gratitud por todas las muestras de afecto recibidas. "Gracias por todo su amor", concluyó.
Así anunciaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez que agrandarán la familia
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron este martes que están esperando a su segundo bebé mediante una emotiva publicación en Instagram.
En la fotografía aparecen las manos de la pareja y su hijo León sobre una manta rosa. La imagen está acompañada por un pequeño conjunto tejido, unos zapatitos de bebé, una rosa y el nombre "María" formado con pétalos, revelando por primera vez el nombre de la pequeña.
La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y por varias figuras del espectáculo, quienes llenaron la publicación de mensajes de felicitación.
María será la primera hija de la pareja y la hermana menor de León, quien nació en 2023. En distintas entrevistas, Carlos Rivera ya había compartido su deseo de volver a convertirse en papá junto a Cynthia Rodríguez y de ampliar su familia, un sueño que ahora está por hacerse realidad.