Georgina Rodríguez celebró su cumpleaños 32 muy consentida: entre románticos sorpresas de Cristiano Ronaldo y los detalles que sus hijos tuvieron con ella a lo largo del día. A través de sus historias en Instagram, la modelo de raíces argentinas y españolas compartió algunos detalles de su festejo, en el que no faltaron los enormes arreglos florales ni los regalos especiales que sus hijos le hicieron.
Todas las sorpresas que Georgina Rodríguez recibió en su cumpleaños 32
Un vistazo a su celebración desde redes sociales
En sus stories de Instagram, Gio compartió distintos momentos de su gran día, comenzando por la comida que disfrutó, la cual incluyó algunos de sus platillos favoritos como cortes de carne, ensaladas, arroz y papas fritas. Tras la imagen del menú, Georgina Rodríguez mostró los vistosos arreglos florales que amigos y su familia le hicieron llegar.
Los regalos más tiernos de Eva, Mateo y Alana
La protagonista de estas imágenes no fue precisamente la cumpleañera, sino la pequeña Bella Esmeralda, de dos años, quien observaba con atención los ramos de rosas rojas, blancas, amarillas y fucsia. Conmovida por las muestras de cariño, Gio acompañó las fotografías con un breve mensaje de agradecimiento: “Gracias por tanto amor”, seguido de un emoji de corazón.
Además de las flores, sus hijos también la consintieron con varios regalos. En otro de sus clips, la embajadora de marcas de lujo dejó ver el momento en que Eva y Mateo, de ocho años, junto a Alana Martina, de siete, la reciben con bolsas de distintas marcas, entre ellas Victoria’s Secret. Todo apunta a que los pequeños, con sus ahorros y un poco de ayuda de papá, quisieron sorprender a su mamá en una fecha tan especial. “Happy Birthday”, se les escucha decir al unísono, mientras Gio reacciona entre risas: “¡Uy, cuántas cosas!”.
El festejo también incluyó un detalle especialmente emotivo: una tarjeta hecha a mano que Georgina presumió en redes sociales. En una hoja rosa y con caligrafía infantil, sus hijos escribieron con tinta roja: “Happy Birthday, mamá. Te amo mucho”.
Sin duda, Georgina Rodríguez vivió un cumpleaños pleno, cobijada por el amor de sus hijos y de su pareja.
El último cumpleaños soltera de Georgina Rodríguez
Aunque ya se encuentra comprometida, su estatus civil cambiará oficialmente este año. En agosto de 2025, Cristiano Ronaldo le hizo la propuesta de matrimonio y le entregó un espectacular anillo valuado en varios millones de dólares. Poco después, el futbolista reveló en entrevista con el periodista británico Piers Morgan que la boda se celebrará tras la Copa del Mundo de este año.
“Nos casaremos después del Mundial”, dijo con una sonrisa. “Y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”, añadió el jugador, quien este año disputará su último Mundial con la selección portuguesa.