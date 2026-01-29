Todas las sorpresas que Georgina Rodríguez recibió en su cumpleaños 32

Los regalos más tiernos de Eva, Mateo y Alana

La protagonista de estas imágenes no fue precisamente la cumpleañera, sino la pequeña Bella Esmeralda, de dos años, quien observaba con atención los ramos de rosas rojas, blancas, amarillas y fucsia. Conmovida por las muestras de cariño, Gio acompañó las fotografías con un breve mensaje de agradecimiento: “Gracias por tanto amor”, seguido de un emoji de corazón.

Todos los hijos de Cristiano Ronaldo (Instagram)

Además de las flores, sus hijos también la consintieron con varios regalos. En otro de sus clips, la embajadora de marcas de lujo dejó ver el momento en que Eva y Mateo, de ocho años, junto a Alana Martina, de siete, la reciben con bolsas de distintas marcas, entre ellas Victoria’s Secret. Todo apunta a que los pequeños, con sus ahorros y un poco de ayuda de papá, quisieron sorprender a su mamá en una fecha tan especial. “Happy Birthday”, se les escucha decir al unísono, mientras Gio reacciona entre risas: “¡Uy, cuántas cosas!”.

El festejo también incluyó un detalle especialmente emotivo: una tarjeta hecha a mano que Georgina presumió en redes sociales. En una hoja rosa y con caligrafía infantil, sus hijos escribieron con tinta roja: “Happy Birthday, mamá. Te amo mucho”.

Sin duda, Georgina Rodríguez vivió un cumpleaños pleno, cobijada por el amor de sus hijos y de su pareja.