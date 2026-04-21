La modelo e influencer compartió un vistazo a la fiesta, que combinó una temática de Las Guerreras K-Pop con un ambiente íntimo y familiar, en su residencia en Riad.
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Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo celebran los cuatro años de su hija Bella con espedctacular fiesta
Globos en tonos pastel, detalles personalizados y un ambiente de celebración marcaron el festejo de la pequeña, que cumplió cuatro años.
Bella es muy fan de la temática Las Guerreras K-Pop, por lo que la decoración de la fiesta giró alrededor de esta temática en la que resaltaron los colores morado, rosa y plateado.
Sin importar, que la familia está lejos de España, algunos detalles no pudieron faltar como paella y churros con chocolate.
Para los invitados, Georgina ofreció detalles como playeras conmemorativas con el nombre de Bella y otros souvenirs personalizados.
Aunque las imágenes reflejan alegría y celebración, la fecha tiene un significado mucho más profundo para la pareja. Bella nació en 2022 junto a su hermano mellizo, Ángel, quien falleció durante el parto, un episodio que ambos han descrito como uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
Este año, como en ocasiones anteriores, la familia decidió rendirle homenaje con un gesto simbólico: en el cielo, varios aviones dibujaron una “A” en honor al pequeño.
El detalle, discreto pero poderoso, dejó claro que la celebración no solo fue un cumpleaños, sino también un recordatorio del amor que permanece.
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El mensaje de Cristiano Ronaldo y la celebración en familia
A través de redes sociales, Cristiano Ronaldo dedicó unas palabras a su hija que rápidamente se viralizaron: un mensaje sencillo pero cargado de afecto, en el que la llamó “princesa” y celebró los “cuatro años llenos de alegría”.
La fiesta reunió a toda la familia, incluidos sus hermanos, en un ambiente que privilegió la cercanía sobre el espectáculo mediático, aunque sin renunciar al sello de lujo que caracteriza a la pareja.
Georgina Rodríguez: maternidad, duelo y resiliencia
En distintas entrevistas y en su serie en Netflix, Georgina ha hablado abiertamente sobre el impacto de la pérdida de su hijo, describiéndolo como una experiencia devastadora que transformó su manera de ver la vida.
Con el paso del tiempo, tanto ella como Ronaldo han encontrado formas de integrar esa ausencia en su día a día, manteniendo vivo el recuerdo de Ángel mientras celebran la vida de Bella y el crecimiento de su familia.