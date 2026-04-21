Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo celebran los cuatro años de su hija Bella con espedctacular fiesta

Globos en tonos pastel, detalles personalizados y un ambiente de celebración marcaron el festejo de la pequeña, que cumplió cuatro años.

Bella es muy fan de la temática Las Guerreras K-Pop, por lo que la decoración de la fiesta giró alrededor de esta temática en la que resaltaron los colores morado, rosa y plateado.

Sin importar, que la familia está lejos de España, algunos detalles no pudieron faltar como paella y churros con chocolate.

Para los invitados, Georgina ofreció detalles como playeras conmemorativas con el nombre de Bella y otros souvenirs personalizados.

Aunque las imágenes reflejan alegría y celebración, la fecha tiene un significado mucho más profundo para la pareja. Bella nació en 2022 junto a su hermano mellizo, Ángel, quien falleció durante el parto, un episodio que ambos han descrito como uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Bella, la hija de Cristiano Ronaldo y Georgína Rodríguez cumplió cuatro años. (Instagram)

Este año, como en ocasiones anteriores, la familia decidió rendirle homenaje con un gesto simbólico: en el cielo, varios aviones dibujaron una “A” en honor al pequeño.

El detalle, discreto pero poderoso, dejó claro que la celebración no solo fue un cumpleaños, sino también un recordatorio del amor que permanece.