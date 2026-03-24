La foto millonaria de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo que muestra su lujoso estilo de vida

La foto de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La modelo y el futbolista se encontraban en Madrid el fin de semana, donde disfrutaron de una cena en un restaurante español.

Rodríguez compartió una publicación que documenta la velada, en la que aparecen platillos como angulas al ajillo y jamón ibérico, acompañados de la comentada imagen con la descripción: “Cenita con amor”, junto a un emoji de corazón.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron una cena romántica en Madrid. (Instagram/@georginagio)

En la fotografía se observan las manos de Rodríguez y Ronaldo tocándose ligeramente sobre el volante de un Bugatti Centodieci, uno de los autos más exclusivos del futbolista. Más allá del vehículo, también destacan las joyas y accesorios de lujo que ambos portan, donde el anillo de compromiso sin duda es el protagonista.

La imagen no pasó desapercibida, y rápidamente usuarios en redes comenzaron a calcular el valor de los elementos visibles en la fotografía.

¿Cuánto cuesta la foto de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

El automóvil, parte de la exclusiva colección del jugador, tiene un valor aproximado de ocho millones de euros.

Además, el reloj que Cristiano Ronaldo porta en su muñeca es de la marca suiza Patek Philippe, modelo 5719/10G, conocido por su lujoso diseño con diamantes, mientras que Georgina Rodríguez luce un modelo 7118/1450R de la misma firma. En conjunto, ambos relojes podrían superar los 980,000 euros.

A esto se suma el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez, una sortija con diamante central de corte oval y piedras laterales. Aunque no se conoce su precio exacto, se estima que ronda los seis millones de euros.

En total, de acuerdo con medios españoles y cifras difundidas en internet, el valor de los elementos visibles en la imagen oscilaría entre los 17 y 18 millones de euros, lo que ha generado conversación sobre el nivel de lujo de la pareja.