La foto millonaria de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo que muestra su lujoso estilo de vida

El año pasado, la pareja sorprendió al mundo tras revelar su compromiso. Aunque aún no hay una fecha confirmada y los detalles de la ceremonia se han mantenido en privado, recientemente volvieron a causar revuelo después de que 'Gio' publicara una fotografía que no sólo deja ver su anillo, sino que también ha generado estimaciones en redes sociales sobre el costo que tienen los valiosos objetos que se pueden observar en la imagen.
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La foto de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
La modelo y el futbolista se encontraban en Madrid el fin de semana, donde disfrutaron de una cena en un restaurante español.
Rodríguez compartió una publicación que documenta la velada, en la que aparecen platillos como angulas al ajillo y jamón ibérico, acompañados de la comentada imagen con la descripción: “Cenita con amor”, junto a un emoji de corazón.
En la fotografía se observan las manos de Rodríguez y Ronaldo tocándose ligeramente sobre el volante de un Bugatti Centodieci, uno de los autos más exclusivos del futbolista. Más allá del vehículo, también destacan las joyas y accesorios de lujo que ambos portan, donde el anillo de compromiso sin duda es el protagonista.
La imagen no pasó desapercibida, y rápidamente usuarios en redes comenzaron a calcular el valor de los elementos visibles en la fotografía.
¿Cuánto cuesta la foto de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?
El automóvil, parte de la exclusiva colección del jugador, tiene un valor aproximado de ocho millones de euros.
Además, el reloj que Cristiano Ronaldo porta en su muñeca es de la marca suiza Patek Philippe, modelo 5719/10G, conocido por su lujoso diseño con diamantes, mientras que Georgina Rodríguez luce un modelo 7118/1450R de la misma firma. En conjunto, ambos relojes podrían superar los 980,000 euros.
A esto se suma el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez, una sortija con diamante central de corte oval y piedras laterales. Aunque no se conoce su precio exacto, se estima que ronda los seis millones de euros.
En total, de acuerdo con medios españoles y cifras difundidas en internet, el valor de los elementos visibles en la imagen oscilaría entre los 17 y 18 millones de euros, lo que ha generado conversación sobre el nivel de lujo de la pareja.
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¿Cuándo será la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?
En meses recientes, se ha especulado que la pareja podría organizar su boda considerando el calendario futbolístico de 2026, particularmente el Mundial que se celebrará entre junio y julio.
Sin embargo, tras la confirmada ausencia del futbolista para los duelos amistosos ante México y Estados Unidos por una lesión muscular, surgieron dudas sobre su participación. Aun así, especialistas en deporte señalan que lo más probable es que ya esté recuperado para esas fechas, por lo que los planes de asistir a la Copa Mundial, no se verían afectados y por consiguiente, su boda tampoco.
Sobre el lugar, se ha mencionado que la pareja buscaría una ceremonia privada en Madeira, una isla del país natal de Ronaldo, Portugal. Algunos reportes indican que podría celebrarse en la Catedral de Funchal, con una recepción en un hotel exclusivo de la isla.
Por el momento no hay detalles confirmados por la pareja misma, pero se espera que el evento se convierta en uno de los más comentados del año.