Ciudad a ciudad, la guía definitiva del Mundial 2026

Este 2026, la Copa Mundial de la FIFA promete ser más grande que nunca: tres países sede, 16 ciudades anfitrionas, 104 partidos y 48 selecciones compitiendo en Canadá, Estados Unidos y México. La inauguración será el 11 de junio en la Ciudad de México y la final se jugará el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, en el MetLife Stadium. En otras palabras, no estamos hablando solo de futbol, sino de una mega gira cultural, gastronómica y social por Norteamérica.
Y aunque sí, claro, el objetivo oficial es ver quién levanta la copa, la verdadera experiencia mundialista está pasando en otro lado: en los fan festivals, en las cantinas llenas, en los restaurantes con pantalla gigante, en las rutas caminables, en los museos que se suben a la conversación y en las ciudades que se transforman por completo para recibir a millones de visitantes.
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Para México, esta Copa del Mundo tiene un sabor especial. Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México serán parte del mapa global del torneo, cada una con una personalidad completamente distinta.
Ciudad de México
En la CDMX, el Mundial arranca fuerte: México contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte, mejor conocido por todos como el Estadio Ciudad de México porque hay nombres que simplemente se quedan en la memoria colectiva. Después vendrán partidos como Uzbekistán contra Colombia, República Checa contra México, una ronda de 32 y una ronda de 16.
Pero honestamente, el verdadero personaje principal será la ciudad. El Zócalo tendrá el fan festival oficial del 11 de junio al 19 de julio, con partidos, comida, conciertos y exhibiciones culturales. Campo Marte también tendrá su propio festival, con comida preparada por chefs de distintas partes del país y música en vivo algunas noches.
Para verlo fuera del estadio, las cantinas serán el epicentro emocional:
Cantina Covadonga, en la Roma
El León de Oro, en Escandón
Cantina El Bosque, en San Miguel Chapultepec
El Gran León de Oro, en San José Insurgentes
Los Panchos, como opción más familiar
Eso sí, aquí aplica la regla de oro del Mundial en CDMX: reserva o sufre. Porque si normalmente conseguir mesa ya puede ser deporte extremo, durante el Mundial será prácticamente una disciplina olímpica.
Moverse también será parte de la estrategia. La recomendación realista es evitar depender únicamente de Uber y usar Metro, Metrobús, Tren Ligero y Ecobici. Además, el Tren Ligero llega a la estación del Estadio Ciudad de México.
Y para quienes quieran bajarle un poco al ruido mundialista, la ciudad también tendrá planes culturales como el Museo Jumex, Franz Mayer, Museo Nacional de Antropología, Xochimilco, la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo de Arte Moderno con la Colección Gelman.
Guadalajara
En Guadalajara, el Estadio Akron recibirá partidos como Corea del Sur contra República Checa, México contra Corea del Sur, Colombia contra República Democrática del Congo y Uruguay contra España. Pero el plan no termina cuando pita el árbitro.
El fan festival oficial será en Plaza de la Liberación, en pleno centro histórico, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado. Habrá comida, actividades culturales y ese ambiente tapatío que mezcla tradición, tequila, mariachi y una energía muy de “aquí sí sabemos hacer fiesta”.
Para seguir el Mundial fuera del estadio, los puntos clave serán:
Avenida Chapultepec
Colonia Americana
Gallo Cervecero
Santo Coyote
Cantina La Fuente
Los Famosos Equipales
Y si el plan es hacer algo más que ver partidos, Guadalajara también ofrece el Hospicio Cabañas, Tlaquepaque y una escapada a Tequila, entre paisajes de agave azul.
Monterrey
En Monterrey, el Estadio BBVA recibirá partidos como Suecia contra Túnez, Túnez contra Japón, Sudáfrica contra Corea del Sur y una ronda de 32. El fan festival oficial será en Parque Fundidora, uno de los espacios más icónicos de la ciudad, con entrada gratuita, comida y bebidas.
La celebración también se moverá por Barrio Antiguo, Plaza Zaragoza y Plaza Morelos. Para verlo con ambiente regio, algunas opciones serán Pilo’s Bar, Indio Azteca, El Gran Pastor y Strikers Sports Joint.
Y si el viaje pide algo más completo, Monterrey también tiene MARCO, Paseo Santa Lucía, Parque Fundidora, Chipinque y hasta la Cueva de la Boca, donde millones de murciélagos salen al atardecer. Muy plan alternativo, pero memorable.
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Estados Unidos: estadios enormes y ciudades en modo festival
En Estados Unidos, el Mundial se vivirá a lo grande, literalmente. Las sedes serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area y Seattle.
Para no perderte entre tantas ciudades, esta es la guía rápida:
Atlanta: partidos en el Mercedes-Benz Stadium, incluida una semifinal el 15 de julio. Su fan festival será en Centennial Olympic Park y también habrá eventos en el Beltline.
Boston: tendrá festival gratuito en City Hall Plaza del 12 al 27 de junio, con comida, bebida y entretenimiento. Para ver partidos: The Banshee, Phoenix Landing y Caffè dello Sport.
Dallas: tendrá uno de los calendarios más fuertes, con partidos en el AT&T Stadium y una semifinal el 14 de julio. El fan festival será en Fair Park y Deep Ellum será clave para seguir la fiesta.
Houston: apostará por EaDo, East Downtown, donde estará el fan festival oficial durante todo el torneo. También destacan Pitch 25 Beer Park, Little Woodrow’s, sus museos, barbecue, Viet-Cajun crawfish y Space Center Houston.
Kansas City: mezclará futbol, barbecue y música. El fan festival será en el National WWI Museum and Memorial y tendrá partidos importantes, incluida una ronda de cuartos de final.
Los Ángeles: tendrá fan zones desde Venice Beach hasta Burbank, con el corazón de la celebración en el Los Angeles Memorial Coliseum del 11 al 14 de junio, liderada por Snoop Dogg como chairman comunitario oficial. Para ver partidos: Guelaguetza, Fox and Hounds, La Chuperia y Ye Old King’s Head.
Miami: será Miami: calor, fiesta, South Beach, Bayfront Park y futbol con vista al agua. Su fan festival será gratuito del 13 de junio al 5 de julio, Lincoln Road tendrá pop-ups y cafés con partidos, y el Hard Rock Stadium recibirá juegos como Colombia contra Portugal y la final por el tercer lugar.
Nueva York/Nueva Jersey: será el gran cierre. El MetLife Stadium recibirá la final el 19 de julio, además de partidos como Brasil contra Marruecos, Francia contra Senegal y una ronda de 16. Habrá eventos en Rockefeller Center, Brooklyn Bridge Park, Queens, Staten Island y el Bronx.
Philadelphia: tendrá un partido de ronda de 16 el 4 de julio, coincidiendo con los 250 años de la Declaración de Independencia. Su fan festival será durante los 39 días del torneo en Lemon Hill, en East Fairmount Park.
San Francisco Bay Area: tendrá más de 30 watch parties comunitarias en puntos como Thrive City, Pier 39, China Basin Park y Yerba Buena Lane.
Seattle: tendrá eventos gratuitos alrededor del Unity Loop, incluyendo Seattle Center, Waterfront Park, Pacific Place y Victory Hall.
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Canadá: futbol, naturaleza y mucha vibra urbana
En Canadá, las sedes serán Toronto y Vancouver, dos ciudades que parecen hechas para vivir el Mundial con otro ritmo: más ordenado, más verde, pero igual de emocionante.
Toronto
Tendrá partidos en BMO Field, incluyendo Canadá contra Bosnia y Herzegovina. Su fan festival oficial será en The Bentway, mientras que Harbourfront Centre tendrá watch parties gratuitas de Canada Soccer House. Para ver partidos, lugares como Cafe Diplomatico, The Dock Ellis y Real Sports Bar and Grill serán puntos fuertes.
Vancouver
Combinará futbol con naturaleza. BC Place Stadium recibirá partidos como Australia contra Turquía, Canadá contra Qatar y Suiza contra Canadá. Habrá una ruta peatonal especial cerca del estadio, una exhibición del FIFA Museum en Science World y un fan festival gratuito en Pacific National Exhibition. Entre partido y partido, el plan puede ser andar en bici por el seawall, subir el Grouse Grind o cruzar a Shipyards para ver partidos junto al agua.
El Mundial como experiencia
Lo más interesante del Mundial 2026 es que no se siente únicamente como un torneo deportivo. Se siente como una excusa global para viajar distinto: para descubrir ciudades desde sus bares, sus museos, sus calles cerradas, sus rutas de transporte, sus parques, sus tacos, sus cafés, sus estadios y sus sobremesas improvisadas.
Porque sí, habrá quien viaje por ver a su selección. Pero también habrá quien termine descubriendo una cantina en la Roma, una terraza en Miami, un bar escondido en Brooklyn, un mercado en Kansas City, un museo en Houston o una caminata junto al mar en Vancouver.
Y tal vez ese sea el verdadero encanto del Mundial: que durante unas semanas, el mundo entero se vuelve turista, fan, crítico gastronómico, experto en alineaciones y persona que dice: “Yo casi no veo futbol, pero este partido sí lo quiero ver”.
El Mundial 2026 no solo se jugará en los estadios. Se vivirá en las calles, en las mesas, en los aviones llenos, en las largas filas, en los planes improvisados y en esas ciudades que, por un mes, van a sentirse como el centro del mundo.
Y sí: probablemente habrá tráfico, precios altos, reservaciones imposibles y demasiada gente, pero también habrá algo que no se puede reservar ni comprar con anticipación: esa sensación rarísima de estar en medio de algo histórico.