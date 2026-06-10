Ciudad a ciudad, la guía definitiva del Mundial 2026

Para México, esta Copa del Mundo tiene un sabor especial. Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México serán parte del mapa global del torneo, cada una con una personalidad completamente distinta.

Ciudad de México

En la CDMX, el Mundial arranca fuerte: México contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte, mejor conocido por todos como el Estadio Ciudad de México porque hay nombres que simplemente se quedan en la memoria colectiva. Después vendrán partidos como Uzbekistán contra Colombia, República Checa contra México, una ronda de 32 y una ronda de 16.

Pero honestamente, el verdadero personaje principal será la ciudad. El Zócalo tendrá el fan festival oficial del 11 de junio al 19 de julio, con partidos, comida, conciertos y exhibiciones culturales. Campo Marte también tendrá su propio festival, con comida preparada por chefs de distintas partes del país y música en vivo algunas noches.

Para verlo fuera del estadio, las cantinas serán el epicentro emocional:

Cantina Covadonga, en la Roma

El León de Oro, en Escandón

Cantina El Bosque, en San Miguel Chapultepec

El Gran León de Oro, en San José Insurgentes

Los Panchos, como opción más familiar

Eso sí, aquí aplica la regla de oro del Mundial en CDMX: reserva o sufre. Porque si normalmente conseguir mesa ya puede ser deporte extremo, durante el Mundial será prácticamente una disciplina olímpica.

Moverse también será parte de la estrategia. La recomendación realista es evitar depender únicamente de Uber y usar Metro, Metrobús, Tren Ligero y Ecobici. Además, el Tren Ligero llega a la estación del Estadio Ciudad de México.

Y para quienes quieran bajarle un poco al ruido mundialista, la ciudad también tendrá planes culturales como el Museo Jumex, Franz Mayer, Museo Nacional de Antropología, Xochimilco, la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo de Arte Moderno con la Colección Gelman.

Estadio Azteca (Hector Vivas/Getty Images)

Guadalajara

En Guadalajara, el Estadio Akron recibirá partidos como Corea del Sur contra República Checa, México contra Corea del Sur, Colombia contra República Democrática del Congo y Uruguay contra España. Pero el plan no termina cuando pita el árbitro.

El fan festival oficial será en Plaza de la Liberación, en pleno centro histórico, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado. Habrá comida, actividades culturales y ese ambiente tapatío que mezcla tradición, tequila, mariachi y una energía muy de “aquí sí sabemos hacer fiesta”.

Para seguir el Mundial fuera del estadio, los puntos clave serán:

Avenida Chapultepec

Colonia Americana

Gallo Cervecero

Santo Coyote

Cantina La Fuente

Los Famosos Equipales

Y si el plan es hacer algo más que ver partidos, Guadalajara también ofrece el Hospicio Cabañas, Tlaquepaque y una escapada a Tequila, entre paisajes de agave azul.

Guadalajara, la ciudad en México que tendrá sede en la Copa del Mundo 2026 (eskystudio/Shutterstock / eskystudio)

Monterrey

En Monterrey, el Estadio BBVA recibirá partidos como Suecia contra Túnez, Túnez contra Japón, Sudáfrica contra Corea del Sur y una ronda de 32. El fan festival oficial será en Parque Fundidora, uno de los espacios más icónicos de la ciudad, con entrada gratuita, comida y bebidas.

La celebración también se moverá por Barrio Antiguo, Plaza Zaragoza y Plaza Morelos. Para verlo con ambiente regio, algunas opciones serán Pilo’s Bar, Indio Azteca, El Gran Pastor y Strikers Sports Joint.

Y si el viaje pide algo más completo, Monterrey también tiene MARCO, Paseo Santa Lucía, Parque Fundidora, Chipinque y hasta la Cueva de la Boca, donde millones de murciélagos salen al atardecer. Muy plan alternativo, pero memorable.