Belinda denuncia amenazas de muerte tras la polémica por un supuesto desaire a Kenia Os

Belinda denuncia amenazas de muerte tras supuestamente desairar a Kenia Os

Belinda explicó que jamás imaginó que la conversación escalaría a ese nivel y aprovechó el mensaje para pedir a sus seguidores que no respondan al odio con más ataques.

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio, de hecho, amenazas de muerte; yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte”.

Belinda y Kenia Os (Instagram)

La controversia comenzó después de que se publicó una entrevista, donde Belinda habló sobre el lanzamiento de un dueto con Danna y destacó la importancia de esta colaboración.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto”, declaró en la revista Vogue.

Kenia Os y Belinda (Instagram)

Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una referencia a Kenia Os, con quien lanzó anteriormente la canción "Jackpot", lo que desató una intensa discusión entre seguidores de ambas artistas en redes sociales.

La intérprete de “Heterocromía” insistió en que nunca buscó alimentar enfrentamientos y llamó a privilegiar los mensajes positivos.

“Quiero pedirles que recibamos los comentarios positivos y cuando recibamos comentarios negativos, no respondamos con odio o hate, porque estamos en un mundo donde demasiado odio hay en general”.