Danna alza la voz y pide frenar el odio tras la polémica entre Belinda y Kenia Os

Aunque evitó mencionar directamente a Belinda o Kenia Os, Danna dejó clara su postura frente a la violencia digital.

"Trabajo en una industria donde yo como mujer, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones. Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido", declaró.

Belinda y Danna (Instagram)

En el mismo mensaje, la intérprete de “Si se acaba el mundo” invitó a sus seguidores a no contribuir a las campañas de odio que suelen surgir entre comunidades de fans y defendió la importancia de construir espacios más respetuosos.

"Los invito a que si se encuentran en internet con cualquier tipo de contenido negativo hacia mi persona o mis compañeras, hagan caso omiso o respondan desde el amor; no seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz y agradecida".

Belinda y Danna Paola. (Instagram/Belinda.)

La cantante también recordó que el valor personal no depende de las opiniones en redes sociales:"Nunca olviden que su valor como personas no se define a través de las opiniones ajenas y sean siempre fieles a ustedes mismxs, disfrutemos La Dolce Vitta".

El pronunciamiento llega mientras Belinda y Danna continúan preparando el lanzamiento de su esperado dueto, cuyo videoclip fue grabado a principios de julio. En paralelo, el proyecto que ambas contemplaban junto a Kenia Os continúa detenido por cuestiones administrativas, según han explicado previamente las propias artistas.