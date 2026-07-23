Danna se pronunció para pedir un alto a los ataques en redes sociales, luego de que Belinda denunciara haber recibido amenazas de muerte tras una declaración sobre su próxima colaboración musical, que algunos seguidores de Kenia Os interpretaron como un desaire hacia la cantante.
Danna alza la voz y pide frenar el odio tras la polémica entre Belinda y Kenia Os
Danna alza la voz y pide frenar el odio tras la polémica entre Belinda y Kenia Os
Aunque evitó mencionar directamente a Belinda o Kenia Os, Danna dejó clara su postura frente a la violencia digital.
"Trabajo en una industria donde yo como mujer, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones. Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido", declaró.
En el mismo mensaje, la intérprete de “Si se acaba el mundo” invitó a sus seguidores a no contribuir a las campañas de odio que suelen surgir entre comunidades de fans y defendió la importancia de construir espacios más respetuosos.
"Los invito a que si se encuentran en internet con cualquier tipo de contenido negativo hacia mi persona o mis compañeras, hagan caso omiso o respondan desde el amor; no seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz y agradecida".
La cantante también recordó que el valor personal no depende de las opiniones en redes sociales:"Nunca olviden que su valor como personas no se define a través de las opiniones ajenas y sean siempre fieles a ustedes mismxs, disfrutemos La Dolce Vitta".
El pronunciamiento llega mientras Belinda y Danna continúan preparando el lanzamiento de su esperado dueto, cuyo videoclip fue grabado a principios de julio. En paralelo, el proyecto que ambas contemplaban junto a Kenia Os continúa detenido por cuestiones administrativas, según han explicado previamente las propias artistas.
Belinda aclara supuesta indirecta a Kenia Os
Todo comenzó tras una entrevista de Belinda donde habló con entusiasmo del tema que lanzará junto a Danna.
"Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto", declaró la cantante.
Las declaraciones provocaron reacciones en las redes sociales. Parte del fandom de Kenia Os interpretó esas palabras como un desaire hacia la cantante sinaloense, recordando que Belinda colaboró con ella en el tema “Jackpot” y que anteriormente se habló de un proyecto conjunto con Danna que finalmente no se concretó por cuestiones administrativas de la disquera.
La controversia creció cuando Thalia publicó un video de "Para no verte más", tema que lanzó en marzo de 2023 junto a Kenia Os. Lo que llamó la atención fue la frase que acompañaba la publicación: “De hecho ya existía una colaboración de dos pop stars mexicanas”, mensaje que algunos usuarios interpretaron como una respuesta a las declaraciones de Belinda, quien poco después explicó, a través de un audio difundido en su canal de Instagram, que comenzó a recibir mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.
"Empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio, de hecho, amenazas de muerte; yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte (...) Soy una persona de paz, amor y quiero que mis fans también reciban lo mismo y que nos portemos de una manera empática, amorosa y con mucho respeto hacia nuestras compañeras".
La intérprete también aclaró que eliminó uno de sus mensajes por salud mental y reiteró que, al hablar de "dos pop stars", hacía referencia únicamente a la historia profesional que comparte con Danna desde que ambas coincidieron en telenovelas durante su infancia.