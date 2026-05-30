Nodal conquista la Plaza de Toros México; Ángela Aguilar se roba la noche con romántica declaración de amor

La Monumental Plaza de Toros México se vistió de gala la noche de este viernes para recibir a Christian Nodal.

El recinto, abarrotado por más de 40 mil fanáticos, vibró durante más de dos horas y media con un recorrido por los éxitos que han consolidado al originario de Caborca, Sonora, como uno de los reyes del regional.

Nodal transformó el redondel de la Plaza de Toros México en un gran palenque que coreó desde sus inolvidables primeros éxitos, como "Adiós amor" y "Botella tras botella", hasta "De los besos que te di" y "Ya no somos ni seremos", canciones que desataron la euforia colectiva y fueron coreadas de principio a fin por las miles de personas presentes.

Christian Nodal en la Plaza de Toros México (Cortesía / Leo Jiménez @leojimenez.xm)

Nodal y Ángela acaban con rumores de separación en la Plaza de Toros México

Sin embargo, más allá de la imponente producción y el potente setlist, el clímax de la noche llegó cuando tras los primeros acordes de "Dime cómo quieres", las pantallas y la ovación del público anunciaron la entrada de su esposa, Ángela Aguilar.

Con la complicidad y la química que los ha caracterizado desde el inicio de su historia, la pareja no solo compartió micrófonos, sino que transformó el escenario en una declaración pública de estabilidad y amor en medios de los rumores de separación que los rodearon las últimas semanas.

Entre risas y miradas cómplices, recrearon el ya famoso diálogo que se hizo viral las redes sociales cuando confirmaron en junio de 2024.

Nodal, con una sonrisa, dio el verso de la canción “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”, a lo que Ángela respondió con “Porque eres mi esposo, Christian”, desatando la euforia en "La México".

Los cantantes sellaron la interpretación con un beso sobre el escenario antes de que Ángela se despidiera de la multitud.

Al quedarse solo y visiblemente emocionado, Nodal se dirigió a su público con un mensaje directo. "Espero que todos aquí encuentren al amor de sus vidas, justo como me pasó a mí".

La noche continuó combinando la nostalgia de temas como "No te contaron mal" y "Aquí abajo", junto con los adelantos de su más reciente producción discográfica, "Bandera blanca", demostrando la madurez vocal y la solidez artística que ha alcanzado.