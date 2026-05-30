El cantante de regional mexicano Christian Nodal se presentó con gran éxito en la Plaza de Toros México. El concierto del viernes por la noche contó con un lleno total y un repertorio musical que incluyó sus más grandes éxitos y covers icónicos del género.
Nodal conquista la Plaza de Toros México; Ángela Aguilar se roba la noche con romántica declaración de amor
La Monumental Plaza de Toros México se vistió de gala la noche de este viernes para recibir a Christian Nodal.
El recinto, abarrotado por más de 40 mil fanáticos, vibró durante más de dos horas y media con un recorrido por los éxitos que han consolidado al originario de Caborca, Sonora, como uno de los reyes del regional.
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Nodal transformó el redondel de la Plaza de Toros México en un gran palenque que coreó desde sus inolvidables primeros éxitos, como "Adiós amor" y "Botella tras botella", hasta "De los besos que te di" y "Ya no somos ni seremos", canciones que desataron la euforia colectiva y fueron coreadas de principio a fin por las miles de personas presentes.
Nodal y Ángela acaban con rumores de separación en la Plaza de Toros México
Sin embargo, más allá de la imponente producción y el potente setlist, el clímax de la noche llegó cuando tras los primeros acordes de "Dime cómo quieres", las pantallas y la ovación del público anunciaron la entrada de su esposa, Ángela Aguilar.
Con la complicidad y la química que los ha caracterizado desde el inicio de su historia, la pareja no solo compartió micrófonos, sino que transformó el escenario en una declaración pública de estabilidad y amor en medios de los rumores de separación que los rodearon las últimas semanas.
Entre risas y miradas cómplices, recrearon el ya famoso diálogo que se hizo viral las redes sociales cuando confirmaron en junio de 2024.
Nodal, con una sonrisa, dio el verso de la canción “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”, a lo que Ángela respondió con “Porque eres mi esposo, Christian”, desatando la euforia en "La México".
Los cantantes sellaron la interpretación con un beso sobre el escenario antes de que Ángela se despidiera de la multitud.
@elviramaldonado12 Dime cómo quieres ❤️🔥 #nodalyangela #lamexicoplazadetoros #nodal ♬ sonido original - elvira_maldonado1
Al quedarse solo y visiblemente emocionado, Nodal se dirigió a su público con un mensaje directo. "Espero que todos aquí encuentren al amor de sus vidas, justo como me pasó a mí".
La noche continuó combinando la nostalgia de temas como "No te contaron mal" y "Aquí abajo", junto con los adelantos de su más reciente producción discográfica, "Bandera blanca", demostrando la madurez vocal y la solidez artística que ha alcanzado.
Los covers que encendieron el show de Nodal en la Plaza de Toros México
Además de cantar sus grandes éxitos como "Adiós amor", "De los Besos que te di" y temas de su nuevo disco Bandera blanca, Christian Nodal también armó una auténtica fiesta al rendir homenaje a varias leyendas de la música e interpretar covers que todos los presentes corearon.
Uno de los momentos cumbre fue su versión de "Así fue" de Juan Gabriel, donde el público entero lo acompañó a todo pulmón.
También sonaron temas icónicos como "El rey" de José Alfredo Jiménez y "Como la flor" de Selena Quintanilla.
El toque de rock-pop también se hizo presente y Nodal sorprendió al cantar "Devuélveme a mi chica" de Hombres G.