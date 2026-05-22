"Me traicionó": Christian Nodal habla de malos manejos de dinero en su entorno más cercano y revela que quiere actuar

Christian Nodal asegura que ha vivido años muy difíciles recientemente

En una charla en el podcast de Javier Paniagua, Nodal habló sobre las críticas que han marcado su vida personal, las traiciones dentro de su entorno cercano y los nuevos sueños que busca cumplir en esta etapa de transformación profesional y emocional.

Estas declaraciones se dan en un momento complicado para el intérprete de regional mexicano, cuya vida privada se ha convertido en una “sombra” que lo acompaña a todas partes desde su ruptura con Belinda pero, sobre todo, tras su separación de Cazzu y el posterior anuncio de su relación y boda con Ángela Aguilar.

Christian Nodal (Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recor)

“Han sido años muy difíciles, son situaciones muy complicadas y la vida me ha enseñado a vivirla, no buscar explicaciones ni entenderla, ni mucho menos estar tranquilo con lo que hay, con lo que uno hace y entregar siempre lo mejor”, expresó Nodal en la entrevista.

Asimismo, también se pronunció sobre las constantes críticas que ha recibido desde que hizo pública su relación con Ángela Aguilar, señalando que las personas son libres de opinar, aunque considera que es más sencillo destruir que construir algo.

“Al final del día la gente es libre de opinar y de hacer y deshacer. Es mucho más fácil destruir que crear algo”, comentó.