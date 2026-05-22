Lejos de enfocarse únicamente en su carrera musical, Christian Nodal abordó como pocas veces, en una reciente entrevista, los momentos más complejos que ha enfrentado en los últimos años y que dejan ver un entorno turbio en el manejo de su trayectoria.
"Me traicionó": Christian Nodal habla de malos manejos de dinero en su entorno más cercano y revela que quiere actuar
Christian Nodal asegura que ha vivido años muy difíciles recientemente
En una charla en el podcast de Javier Paniagua, Nodal habló sobre las críticas que han marcado su vida personal, las traiciones dentro de su entorno cercano y los nuevos sueños que busca cumplir en esta etapa de transformación profesional y emocional.
Estas declaraciones se dan en un momento complicado para el intérprete de regional mexicano, cuya vida privada se ha convertido en una “sombra” que lo acompaña a todas partes desde su ruptura con Belinda pero, sobre todo, tras su separación de Cazzu y el posterior anuncio de su relación y boda con Ángela Aguilar.
“Han sido años muy difíciles, son situaciones muy complicadas y la vida me ha enseñado a vivirla, no buscar explicaciones ni entenderla, ni mucho menos estar tranquilo con lo que hay, con lo que uno hace y entregar siempre lo mejor”, expresó Nodal en la entrevista.
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Asimismo, también se pronunció sobre las constantes críticas que ha recibido desde que hizo pública su relación con Ángela Aguilar, señalando que las personas son libres de opinar, aunque considera que es más sencillo destruir que construir algo.
“Al final del día la gente es libre de opinar y de hacer y deshacer. Es mucho más fácil destruir que crear algo”, comentó.
"Ese güey me traicionó", Nodal deja ver malos manejos de dinero en su carrera
Si su agenda personal ha acaparado titulares, Christian Nodal también ha enfrentado cambios importantes en su carrera, que incluyen modificaciones en su equipo de trabajo y una evolución estética y musical que él mismo ha definido como parte de una etapa “más madura”.
Sin embargo, esta faceta parece estar marcada por un aparente distanciamiento de su padre y exmanager, Jaime González.
Sin entrar en detalles, Nodal dejó entrever que los conflictos surgieron a raíz del manejo del dinero y las prioridades dentro del negocio del que él es, finalmente, la cara y nombre.
La relación entre ambos fue durante años una pieza clave en la construcción de la carrera del cantante, quien desde adolescente se convirtió en una de las figuras más rentables del regional mexicano gracias a éxitos como “Adiós Amor”, tema que transformó su trayectoria y lo llevó a presentarse con localidades agotadas.
Tienes que verlo:
“Cuando empieza a haber dinero, ya no vivir al día, cambian todo el tipo de prioridades y ahora sí te das cuenta: ‘Ah, pues este güey me traicionó’”, dijo el cantante sin mencionar nombres.
Aunque evitó profundizar episodios específicos, sus declaraciones dejaron ver una ruptura emocional importante dentro de su círculo más cercano. “Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos”, agregó.
En este sentido, el intérprete de “Botella tras botellas” deja ver que está enfocado en su proceso de independencia, luego de años en los que su carrera estuvo manejada principalmente por personas de confianza y familiares.
Christian Nodal y la evolución de ‘El Forajido’
Durante la conversación con Javier Paniagua, Nodal reveló qué consejo le daría a su versión más joven, aquel adolescente de 17 años que comenzaba su carrera en la música y cuyo primer hit llegó incluso a la Copa del Mundo en Rusia 2018, ya que “Adiós Amor” se convirtió en un himno no oficial para los mexicanos que viajaron a aquel país.
El artista aseguró que es fundamental rodearse de un buen equipo y tener cuidado con todo los detalles legales que rodean a un artista.
“Que se asesore, que cuide todo lo que firma, que busque un buen equipo, y ya que le dé para adelante”, enfatizó el cantante de 27 años.
Más vale prevenir:
A lo largo de los últimos años, Christian Nodal también ha construido una imagen que mezcla influencias del mariachi, el norteño y la estética del country estadounidense, una fórmula que ayudó a redefinir el sonido del regional mexicano para nuevas generaciones y que lo ha convertido en una figura de gran peso tanto en México como en Estados Unidos y Sudamérica.
Ahora, el cantautor habló de otros objetivos que desea cumplir en esta nueva etapa artística como “El Forajido”, entre los cuales se encuentran incursionar en la actuación, dirigir o escribir una película y desarrollar su propia marca de ropa.
“Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película, o por lo menos escribir una película. Hacer mi marca de ropa, llevo un montón de tiempo experimentando mucho la ropa que uso”, concluyó.
Con información de Agencia México